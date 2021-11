Kinderachtig BNR trots op verklikken Efteling: ‘Door ons nu ook coronapas nodig in attractiepark’

BNR Nieuwsradio viert het feit dat hun ‘kritische vragen’ aan minister De Jonge ertoe hebben geleid dat attractiepark de Efteling hun bezoekers nu ook op moet zadelen met het controleren van de coronapas.

Tot voor kort kon je de Efteling gewoon binnenkomen zonder een coronapas te hoeven laten zien. Ook als je het Openluchttheater, het Sprookjesbos, de showarena van Raveleijn, het Efteling Museum, de 4D-bioscoop Fabula bezocht of gewoon op het terras wilde gaan zitten. BNR Nieuwsradio ging op onderzoek uit en stelde een paar kritische vragen aan demissionair minister De Jonge.

“Dat lijkt me heel merkwaardig, omdat bij al die toepassingen nou juist wél dat coronatoegangsbewijs nodig is”, reageert de demissionaire minister volgens Omroep Brabant. “Op al die elementen binnen de Efteling waar dat coronatoegangsbewijs ook buiten de Efteling van toepassing is, moet je dat natuurlijk ook laten gelden bínnen de Efteling.”

Volgens burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand, waar de Efteling onder valt, hebben zij de regels verkeerd geïnterpreteerd.

“Vergelijkingen tussen de Efteling enerzijds en kermissen, zelfstandige theaters, musea en bioscopen anderzijds gingen naar wij meenden mank. Kennelijk zagen we dit verkeerd en dienen we meer onderscheid te maken naar aard en verschijningsvorm van de diverse attractie. Elk van hen kan dan met een ander maatregelpakket van doen krijgen. Daarom gaan we dat onderscheid voortaan wel maken”, aldus de burgemeester tegen Omroep Brabant.