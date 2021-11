Lol! D66 wil liever niet dat partijlid motie over drankroddel Remkes indient tijdens partijcongres: ‘Het was niet zo bedoeld’

Dit weekend staat er een D66-partijcongres op de agenda. Een kritisch lid uit Deventer wil over de drankroddel rondom informateur Johan Remkes een motie indienen, echter wordt dit ontraden door de partij zelf. De kwestie is namelijk al afgehandeld aldus de partij. Tot zo ver het nieuwe leiderschap van de D66-top.

D66-lid Blanca de Louw wil het liefst een motie indienen over het besmeuren van de informateur. Het past namelijk volgens het Deventerse lid niet bij de partij die ambities heeft om met nieuw leiderschap aan te komen, aldus de Telegraaf. De Louw wil dan ook dat partij de actie openlijk afkeurt en reflecteert op het voorval, maar de partij zélf denkt hier anders over. D66 wil namelijk niet dat de motie wordt aangenomen:

“De woorden zijn direct – en terecht – teruggenomen. Daarbij is ook duidelijk aangegeven dat dit niet zo bedoeld is. Sigrid Kaag heeft hierover met de heer Remkes gebeld, dit aan de formatietafel besproken en zelf aan de orde gebracht in de Tweede Kamer. Over deze casus is ook in de fractie gesproken waar de verantwoordelijkheid ligt voor de wijze van ondersteuning.”

Tja, achter de schermen kan D66 het misschien ‘goed hebben gemaakt’, maar het is meer dan logisch dat kritische leden graag tekst en uitleg willen hebben. Er zijn genoeg mensen die op D66 hebben gestemd, of lid zijn geworden van deze partij, vanwege de beloftes van politieke vernieuwing en het mantra ‘nieuw leiderschap’. Zij willen graag duidelijke uitleg waarom spindoctors bij D66 dachten dat zo’n roddel een goed idee was.

Nu blijft de kwestie een interne aangelegenheid voor de top en worden bezorgde leden buiten gesloten en onwetend gehouden. Het is te hopen dat De Louw genoeg steun krijgt van andere kritische leden. De partijtop mag ook wel eens openlijk reflecteren op de blunders tijdens de formatie.