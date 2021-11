Martin Bosma (PVV): ‘De NPO en NOS hebben jarenlang laster verspreid over Donald Trump’

Tweede Kamerlid Martin Bosma heeft flink uitgehaald naar de NPO en de NOS. Gedurende het presidentschap van Donald Trump hebben zij jarenlang roddels als feiten gepresenteerd en ook andere onwaarheden over de president gepromoot. Zelfs nu Trump al bijna een jaar president af is blijft het nepnieuws veelvuldig verschijnen. Vandaar dat de PVV’er wil dat men bij de NPO zijn excuses gaat aanbieden voor het verspreiden van dit nepnieuws.

PVV-Kamerlid Martin Bosma liet weer van zich horen in Den Haag. De politicus heeft een scherpe motie ingediend waarin hij de minister verzoekt dat de staatsomroep publiekelijk spijt betuigt voor de jarenlange laster die zij hebben verspreid over Donald Trump. Jarenlang heeft ondermeer de NPO én de NOS iedere roddel tot waarheid gebombardeerd, zelfs nu de Republikein geen president meer is wordt hij nog zwart gemaakt.

Het moet maar eens afgelopen zijn met dit nepnieuws, aldus Bosma.

“Plasseks in een hotelkamer, een hotelkamer te Moskou. Daarvan beschuldigde het NOS-journaal in 2017 de Amerikaanse president Donald Trump. Het was de opening van het journaal. Twaalf minuten lang, ze gingen helemaal los. Ze waren door het dolle heen. Euforisch! Het aftreden van Trump was een kwestie van tijd. NPO66 was dolblij. Tot zover de sensatie, tot zover het nepnieuws. Er bleek niets van waar. Een verhaaltje in de wereld geholpen door de corrupte Clinton-familie. En het NOS-journaal loopt daar natuurlijk braaf achteraan. Waarom? Simpel, omdat het zo heerlijke paste in hun vooroordelen, in hun linkse vooroordelen. In hun haat tegen de president. Waarvan ze op het mediapark vinden dat hij niet gekozen had mogen worden. Vier jaar Trump betekende vier jaar haat, vier jaar ophitsing. Vier jaar waarin elke roddel gebracht werd als een feit in elk kwebbelprogramma.”

Bosma liet geen spaan heel van de NPO, die hij toepasselijk NPO66 noemt. De PVV’er slaat spijkers met koppen: de meest bizarre onzinverhalen over de Amerikaanse president kwamen aanbod op Hilversumse programma’s. Maar nooit zijn er excuses aangeboden voor het vertellen van de grootste onzinverhalen. Zelfs nu gaat het zwartmaken nog gewoon door. Vandaar dat Bosma een motie heeft ingediend met het verzoek tot een publiekelijke rectificatie. Het wordt tijd dat de minister – D66’er Ollongren – de mediawet naleeft en de NPO op het matje roept.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zal wel niet gebeuren, maar Bosma legt de pijnpunten ten minste bloot.