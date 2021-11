Max Verstappen heeft hoop in kampioenschap: ‘Met een sterke auto heb ik er vertrouwen in’

Het is dit seizoen geweldig leuk om Formule 1-fan te zijn. Al helemaal als je uit Nederland komt. Want onze Max Verstappen doet het grandioos. Afgelopen weekeinde won hij ook weer, dit keer in Mexico. Daardoor bedraagt zijn voorsprong nu 19 punten in het klassement. Desgevraagd laat Verstappen weten dat hij vertrouwen heeft dat als zijn bolide ook de komende Grand Prix de strijd aan kan gaan met Mercedes, dat hij zijn voorsprong dan kan vasthouden. Laten we het hopen!

Dé grote vraag is natuurlijk hoe Verstappen en Red Bull het gaan doen in Brazilië bij de Grand Prix van komend weekend. In theorie zou het daar closer moeten zijn dan in Mexico, waar Verstappen vrij simpel naar de overwinning reed. In de eerste bocht nam hij de leiding over van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, en daarna was het eigenlijk vooral een zaak van de auto terug naar huis rijden. Zóveel sneller was hij dan de twee Mercedessen.

Maar in Brazilië is Mercedes normaal gesproken beter. We kijken dus mogelijk uit naar een heel spannend weekend. En ook daarna komen er nog races waar Mercedes historisch geweldige resultaten heeft geboekt. Sterker nog, de laatste drie races van het seizoen vinden plaats in wat tot dit jaar gewoon Mercedes-land was. Of dat nu ook zo is? Niemand die het weet. Want het is steeds weer stuivertje wisselen dit seizoen.

Verstappen is hoopvol

Of Red Bull de komende weken nou kan domineren of niet, Max Verstappen is de rust zelve. De reden dat hij zo calm and collected is? Hij heeft alle vertrouwen in zichzelf. De auto moet goed zijn, en als dat zo is denkt hij dat hij kampioen kan worden.

Nee, daarvoor is het niet nodig dat hij daadwerkelijk in de snélste auto van allemaal rijdt.

“Het is lastig om vooraf te zeggen hoe we er dan voor staan. Dat geldt ook voor de circuits waarvan je vooraf denkt dat je wel weet of je de goede papieren hebt of niet. Je moet het continu goed voor elkaar hebben,” aldus Verstappen in gesprek met De Telegraaf.

Maar, gaat hij verder, “Als we elk weekend een sterke auto hebben waarmee we Mercedes kunnen uitdagen, heb ik er alle vertrouwen in dat we het vol kunnen houden.”

Met andere woorden, hij vertrouwt op zijn team én op zichzelf omdat hij ervan overtuigd is dat hij kampioen wordt als zijn bolide ongeveer net zo goed is als de Mercedes van Hamilton. Hij wil competitief zijn, qua materiaal. That’s it.

Laten we hopen dat hij inderdaad kampioen wordt. Want er is nog nooit een Nederlander Formule 1-kampioen geweest. Max kan onze eerste kampioen worden. En wat voor één!

Overigens kan zulk zelfvertrouwen ook lui maken, maar daar is bij Max natuurlijk echt geen sprake van. Hij en zijn team blijven keihard werken, en hij benadrukt zelf steeds weer dat het om de details gaat; dat die perfect moeten zijn. Heel goed!