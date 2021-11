“Misdadig!” Friese papa moet kinderen na zwemles BUITEN afdrogen vanwege QR-apartheid

Marianne Zwagerman en Jenny Douwes zijn zich kapotgeschrokken door foto’s uit Friesland. Op de foto’s zie je namelijk hoe een vader zijn twee kids buiten het zwembad, in de openlucht afdroogt. Want hij mag niet naar binnen vanwege de QR-code gekte.

Dat wij ons eigen volk dit aandoen is te afgrijselijk voor woorden. Als dit de nieuwe realiteit is in Nederland wil ik geen Nederlander meer zijn. Want dan zijn Nederlanders een koud, egoïstisch, psychopatisch volk geworden.

Kijk maar eens naar deze foto’s die gedeeld worden door Jenny Douwes:

De realiteit van de QR-samenleving; problemen met de zwemlessen. In plaats van een veilige oplossing aan te bieden kiest dit Friese zwembad voor een beveiliger bij de deur. Gelukkig zijn het gezonde Friese Vikinkjes… #koud #QRterreur pic.twitter.com/1mdTuN7ZJC — Jenny Douwes (@JennyDouwes) November 11, 2021

Marianne Zwagerman reageert op de enige juiste, terechte manier: door dit misdadig te noemen. En door er emotioneel van te worden.

Iedere Nederlander die dit niet keihard veroordeeld moet zich kapotschamen. En elke ranzige, dictatoriale, discriminerende, totalitaire, fascistische politicus die het steunt moet zo snel mogelijk met pek en veren weggejaagd worden. Ja, dat geldt ook – zéker, zelfs – voor die ranzige misbaksels van D66.

Als wij dit pikken, als wij dit laten gebeuren zijn we onze nationaliteit niet waard. Dan zijn we zielige, minderwaardige slaven van een hardvochtig systeem… niet omdat we daar met geweld toe worden gedwongen, maar omdat we te bang zijn om op te staan.