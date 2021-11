Voorzitter D66 Utrecht: “Ik pik het niet meer dat mensen zich niet prikken”

De voorzitter van de D66-afdeling in Utrecht is keihard dictator aan het gaan. Tom Kunzler laat namelijk weten op Twitter dat hij het niet meer “pikt” (zijn woorden) dat er mensen zijn die “zich niet [laten] prikken.” “Je moet maar durven,” schrijft hij over ongevaccineerd. Gek, ik dacht precies hetzelfde toen ik die arrogante, totalitaire, fascistische woorden van jóú las, Tom!

Dat ze bij D66 totaal doorgeslagen coronafascisten zijn wisten we al langer. Maar Utrecht-voorzitter Tom Kunzler is wel héél erg in your face. Op Twitter heeft hij namelijk keihard uitgehaald naar wat hij “anti-vaxxers” noemt. Oftewel, mensen die hun vrije wil gebruiken om zich niet te laten “inenten” tegen het coronavirus. Dat mag niet van dit stuk verdriet.

“Ik pik het niet meer, dat mensen zich niet prikken,” schrijft Kunzler in reactie op het nieuws dat het OMT wil dat er een “nieuwe korte lockdown” komt. “Op basis van religie, complot of je eigen afweer je beroepen op je eigen vrijheid, maar vervolgens de rest van de maatschappij zoveel vrijheid ontnemen. Je moet maar durven.”

Ik pik het niet meer, dat mensen zich niet prikken. Op basis van religie, complot of je eigen afweer je beroepen op je eigen vrijheid, maar vervolgens de rest van de maatschappij zoveel vrijheid ontnemen. Je moet maar durven. https://t.co/d1ulDT4hci — Tom Kunzler (@Teaumas) November 11, 2021

“Elke week is er wel ergens een demonstratie van anti-vaxxers tegen het coronabeleid,” gaat hij verder in een vervolgtweet. “Volgens mij is het nu eens tijd dat de stille meerderheid, mensen die wel gevaccineerd zijn, van zich laten horen! De Unmute Us demonstraties waren een mooie voorbode daarvoor.”

D66 Utrecht zet mensen tegen elkaar op

Dat deze kneus de euvele moed heeft ongevaccineerden op zo’n manier toe te spreken is al vreselijk genoeg. Maar dat hij vervolgens ook nog eens gevaccineerden opzet tegen ongevaccineerden – dat is niet alleen erg, het is zelfs ronduit gevaarlijk. En vergis je niet, Kunzler doet dat bewust én opzettelijk. Hij weet wat hij doet en doet het vervolgens nog een beetje hárder.

Dit is het gevaar van deze tijd én de strategie die D66-coronafascisten gaan gebruiken om een totalitaire staat te creëren: onderlinge verdeeldheid, groepen (gevaccineerden versus ongevaccineerden) die elkaar de schuld geven, in plaats van degenen die wérkelijk de schuldigen zijn. Inderdaad: politici als Kunzler.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kwaadaardig, dat is het.