Niet uitgezonden beelden! Thierry Baudet in gesprek met Jinek-journalist: ‘Ik vergelijk 2G niet met de holocaust maar met jaren ’30

Jair Ferwerda is journalist-dingetje voor, onder meer, Jinek. Gisteren deed hij een interview met Thierry Baudet over diens vergelijking tussen de behandeling van ongevaccineerden nu en de uitsluiting van Joden in de jaren 30 van de vorige eeuw. Baudet weerde zich kranig, bleef rustig, en legde het allemaal heel goed uit. Maar wat gebeurde er vervolgens? De beelden werden niet uitgezonden. Zo gek!

Jinek-journo Jaïr Ferwerda gaat “een paar keer per week” op pad om verslag te doen van wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Hij maakt dan een reportage. Een interview hier, een gesprekje daar… wat dan vervolgens wordt uitgezonden in Jinek.

Toen Ferwerda gisteren langskwam bij FVD-leider Thierry Baudet dacht die dus dat hun gesprek in de avond óók uitgezonden zou worden. Maar niets bleek minder waar. Geen beeld. Geen letter. Geen fragment. Niets.

De beelden van het interview

Gelukkig maakte FVD zélf beelden van het interview. Je weet wel, zodat als programma’s dingen uit hun context willen halen, FVD meteen terug kan slaan. En uit die beelden blijkt eigenlijk wel waarom Jinek en co. er niets mee gedaan hebben: hoewel Ferwerda Baudet de héle tijd uit de tent probeert te lokken blijft de laatste hartstikke kalm en legt hij steeds weer rustig uit waarom hij de behandeling van ongevaccineerden vergelijkt met de uitsluiting van Joden in de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Kijk maar:

Controverse

Als je kijkt zie je hoe Ferwerda steeds weer een controversiële uitspraak probeert te ontlokken. Want, keer op keer, doet hij net alsof Baudet de behandeling van ongevaccineerden vergelijkt met de holocaust. Maar dat deed Baudet niet. Dus legde hij het kalm uit: het gaat hem om de aanloop naar de holocaust, om de manier waarop Joden werden uitgesloten. Dát zien we nu langzaam weer terugkomen, en dat zou ons allemaal zorgen moeten baren.

En dat keer op keer op keer op keer op keer. Rustig. Kalm. Vol zelfvertrouwen.

Je zou denken dat het belangrijk is om dit even uit te zenden, zodat kiezers van de man zelf horen hoe hij het bedoelde, in plaats van alle haatpropaganda. Maar nee! Er werd he-le-maal niets mee gedaan. Daarom besloot FVD uiteindelijk zélf om de beelden te delen met het publiek.

