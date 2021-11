Peiling: coronacoalitie Regime Rutte III / IV heeft géén democratisch mandaat meer

Uit de nieuwe peiling van Kantar blijkt dat de huidige én toekomstige coalitie – dus het Regime Rutte III en het Regime Rutte IV – niet kan rekenen op de steun van de meerderheid van de Nederlanders. Als er nu verkiezingen waren zouden VVD, D66, CDA en ChristenUnie samen genoegen moeten nemen met slechts 67 zetels. Dat zijn er 9 minder dan wat ze nodig hebben voor een meerderheid.

De nieuwe peiling van Kantar bevat slecht nieuws voor de regerende coalitie die ook met elkaar onderhandelt over voortzetting van het regime. De VVD staat namelijk op 33 zetels, D66 op 20, het CDA op 9, en de ChristenUnie op 5. Daardoor komen ze samen uit op 67 zetels, wat niet eens bijna een meerderheid is van de 150 zetels in het parlement.

Ook GroenLinks moet er flink aan geloven. Die partij staat nu op 8 zetels. Opvallend is verder de opkomst van Volt en van de BoerBurgerBeweging. De eerste staat op 7 zetels, de laatste op 6. Wat Volt betreft zijn dat er natuurlijk 7 te veel, maar toch is er iets van goed nieuws wat die club betreft. Laurens Dassen en zijn kompanen zijn weliswaar progressieve globalisten van het ergste soort, maar ze zijn ook zeer kritisch op Mark Rutte. Dat is dan toch nog iets.

Hoe dan ook, de coalitiepartijen kunnen dus niet langer (virtueel) rekenen op steun van de meerderheid van het Nederlandse volk. Dat is een heel gezonde ontwikkeling. Het slechte nieuws? Dat gaat ze natuurlijk niet tegenhouden. Want Nederlanders zijn zo achterlijk geweest deze machtsgeile Machiavellianen in maart wél een meerderheid te geven. En dat is het enige dat zij ook maar een beetje relevant vinden.