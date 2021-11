Peiling Maurice de Hond: 25% van de kiezers geeft PVV een kans, 19% kiezers geeft BoerBurgerBeweging een kans

De nieuwe peiling van Maurice de Hond peilt het mogelijke potentieel van (jonge) partijen in de Tweede Kamer. De Hond heeft gekeken naar de potentiële volatiliteit bij Nederlandse politieke partijen. De drie nieuwe, jonge partijen BBB, Volt én JA21 kunnen reken op een kans bij meer dan 15% van de kiezers in Nederland. De PVV kan rekenen op een kans van maar liefst 25%.

13% van de Nederlanders zou op dit moment op de PVV stemmen, maar potentieel gezien heeft de PVV kans op 25% van de stemmen. Het laat zien dat de PVV bezig is aan een goede opmars in de peilingen. Hetzelfde kan gezegd worden voor de nieuwe partijen BBB, Volt én JA21. Steeds meer kiezers ontwikkelen sympathie voor die partijen, en het zou goed mogelijk zijn dat bij een toekomstige verkiezing deze kiezers op een van die partijen gaat stemmen.

De nieuwe peiling van Maurice de Hond laat goed zien dat het Nederlandse politieke landschap in relatief korte tijd flink veranderd is.

De VVD blijft op ongekende hoogte staan. Toch is een kleine inhaalslag van de PVV steeds meer zichtbaar. De laatste weken heeft de PVV zich ontpopt tot een succesvolle, constructieve criticaster van het kabinet. Terwijl het kabinet Nederland met een rompslomp aan coronamaatregelen opzadelt, heeft de partij van Geert Wilders nog een rekening te verheffen met de VVD. De partij heeft de zorg in ons land uitgekleed, daar mag de partij van Rutte zich wel eens voor verantwoorden.

In de peiling van Maurice de Hond is duidelijk te zien dat D66 het flink heeft verkwanseld. Van de tweede partij naar Nederland is het inmiddels de derde partij van het land en kan het de hete adem van concurrerende linkse partijen voelen. Het kiezerspotentieel van zowel de PvdA als GroenLinks is aardig groot, als de partij van Kaag nog meer blunders begaat stappen de kiezers zo over. Tot zo ver het Kaag-effect.