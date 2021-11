PVV doet NIET mee in Rotterdam: ‘Het is niet gelukt om voldoende geschikte kandidaten te vinden’

Kort nadat de Rotterdamse PVV-fractieleider Maurice Meeuwissen Geert Wilders fel bekritiseerde op Twitter laat de PVV weten dat na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeert in de gemeenteraad van de havenstad. Er konden, stelt de PVV, niet voldoende geschikte kandidaten gevonden worden. En dus trekt de PVV zich geheel terug uit Rotterdam.

Dit verklaart waarom de fractieleider van de PVV in Rotterdam vandaag opeens losging op Geert Wilders. Hij is boos. Heel boos. Want de PVV heeft laten weten dat de partij niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam volgend jaar. De officiële reden is dat er niet voldoende geschikte kandidaten gevonden konden worden.

Dat stelt de partij in een officiële persverklaring.

Geen PVV meer in Rotjeknor… en elders?

“De PVV zal volgend jaar niet meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Het is niet gelukt voldoende geschikte kandidaten te vinden,” aldus de PVV in een email aan leden van de pers.

Ook impliceert de partij dat er ándere steden mogelijk afvallen; steden waar er nu een PVV-vertegenwoordiging is maar straks niet meer.

“Zoals vier jaar geleden zal de PVV wel opnieuw in zo’n 30 gemeenten meedoen. Sommige steden vallen af, andere nieuwe steden komen erbij.”



Het kan dus zijn dat Rotterdam niet de enige stad is waar de PVV een gevestigde club heeft, maar waar het in 2022 echt einde oefening is voor lokale politici.

De toekomst

Aangezien de PVV ook geen ledenpartij is betekent dit natuurlijk dat lokale politici als Meeuwissen nu moeten uitvogelen wat ze willen. Worden ze snel nog even lid van een andere partij zodat ze mee kunnen doen? Verlaten ze de lokale politiek? Of richten ze een eigen (lokale) partij op? Het kan allemaal, maar als ze nog iets willen zullen ze heel snel in actie moeten komen. Anders valt er immers niet meer te halen voor ze.

Overigens komt het niet helemaal als een verrassing dat Rotterdam door de PVV aan de kant wordt gezet. Er waren achter de schermen al langer negatieve geluiden over, met name, Meeuwissen.