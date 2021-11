Robert Jensen: ‘Het gevecht is zwaar omdat te veel mensen zo slap gemaakt zijn!’

Voormalig RTL-presentator, radio-DJ, en tegenwoordig één van de meest populaire videocasters van Nederland – Robert Jensen dus – zegt dat we in een zwaar gevecht tegen coronadictatuur zitten omdat te veel mensen, helaas, slap zijn gemaakt. In plaats van vrijheid prioriteit te geven willen ze een veiligheid die niet mogelijk is. “Angsthazen,” noemt hij dat soort figuren. En terecht.

Robert Jensen heeft al enige tijd een bijzonder populaire videocast. Hij uploadt geloof ik niet meer élke dag een video, maar wel enkele keren per week. Elke aflevering heeft vele tienduizenden – regelmatig zelfs enkele honderdduizenden – views. Geen gering resultaat in een land als Nederland, zéker niet als je bedenkt dat hij het zonder steun van de mainstream media of zelfs maar van mainstream sites moet doen.

Hoe dan ook, Jensen maakt zich al lange tijd hard vóór de vrijheid van de burger, en tégen het draconische wanbeleid van het kabinet. Sterker nog, toen velen van ons – waaronder ik – bij het begin van de crisis riepen dat er “ingegrepen moest worden omdat dit wel heel ernstig lijkt,” was hij al meteen kritisch. En terecht, zoals we nu weten.

Angst

Wat dat betreft valt Jensen het één en ander op. Want, schrijft hij op Twitter, je ziet nu dat er toch echt langzamerhand “wereldwijd opstand tegen de draconische maatregelen” is. “Game over zou je denken,” gaat hij verder. Maar dat is niet zo. De reden?

“Toch is het gevecht zwaar omdat teveel mensen zo slap geworden/gemaakt zijn. Ze vinden vrijheid niet het belangrijkst. Ze willen veiligheid en bescherming op een niveau dat nooit haalbaar is. Angsthazen.”

Helaas kunnen we Jensen daar alleen maar in gelijk geven. Maar het goede nieuws is dat die bange, angstige groep mensen de toekomst voor ons niet hoeft te bepalen. Dat kunnen wij zélf doen. Het enige wat daar voor nodig is, is moed en vísíé.