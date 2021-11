Foto’s van Sinterklaasintocht mét Zwarte Piet gaan viraal: “Hartverwarmend!”

De Friese verzetsstrijder Jenny Douwes heeft vandaag een paar schit-te-ren-de foto’s online gezet van Sinterklaas en zijn Pieten die de noordelijke provincie aandoen. Voor veel mensen zijn de beelden een waar genot. Want: in Friesland is Piet nog gewoon zwart.

Dit soort foto’s zetten Twitter tegenwoordig in vuur en vlam:

Een paar jaar geleden waren dit soort beelden nog volkomen normaal. Maar tegenwoordig is het zo ongeveer een teken van onafhankelijkheid en vaderlandsliefde dat je dit doet. Zo zien veel mensen het, in ieder geval, getuige de reacties.

“Heerlijk die Zwarte Pieten!” schrijft ene Frits Altenburg bijvoorbeeld. “Geen woke pieten. Sint weer met de vertrouwde schimmel tussen z’n benen, mooi beeld!”

Roodenburgh vindt het ook geweldig. “Hartverwarmend!” reageert deze persoon op Twitter.

“Toppertjes,” vult Gert aan, “hou vol.”

“Schitterend, mét zwarte pieten,” stelt Edjuh. “Trots op jullie inzet en vastberadenheid.”

En Thijs Smits laat weten dat hij hier nou “vrolijk van” wordt. “Gewoon zwarte pieten!”

Tractors en klompen

Op een opmerking van een andere twitteraar reageert Jenny door te stellen dat er volgens haar dit jaar meer Zwarte Pieten waren dan ooit. Als een soort van reactie op het Deuggedoe in het westen van het land, natuurlijk. En opvallend: ze hebben trots klompen aan. Dit zijn dus Friese Zwarte Pieten. Uit, in en ván de provincie.

Meer dan ooit zelfs heb ik het idee… en op klompen ook 😁💙 pic.twitter.com/ZaVWr6EJGG — Jenny Douwes (@JennyDouwes) November 13, 2021

Ze hebben zelfs een tractor mee:

Ook het BVNL van Wybren van Haga vindt het mooi dat mensen Zwarte Piet mee laten gaan met Sinterklaas. Zo mooi, zelfs, dat Van Haga én een medewerker er iets over gepost hebben op Facebook. Maar wat wekt de verbazing? Vervolgens kregen ze een keiharde waarschuwing van de Amerikaanse Big Tech gigant. Of ze even willen ophouden met het delen van foto’s van die Nederlandse traditie. Zo niet, dan verliezen ze straks gewoon toegang tot hun account. Van Haga heeft Kamervragen ingediend over deze materie omdat het natuurlijk totaal belachelijk is dat Facebook dit denkt te kunnen doen. Maar het zal vast niet veel uithalen. Want als puntje bij paaltje komt staan dit Regime en Big Tech natuurlijk aan dezelfde fascistische kant.