Standvastigheid Polen loont: migranten keren van Wit-Rusland terug naar Irak

De standvastigheid van Polen in het conflict tussen de EU en de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko heeft voor een doorbraak gezorgd. Ondanks het feit dat Polen door sommige deug media op kritiek kon rekenen bleef men de grens met Wit-Rusland verdedigen. De migranten die door Wit-Rusland naar de grens zijn gehaald worden nu via repatriëringsvluchten teruggehaald naar Irak.

De Wit-Russische dictator dacht de EU te kunnen chanteren door een immigratiecrisis te veroorzaken. De Wit-Russische overheid was woedend op de EU nadat zij sancties hadden uitgeroepen toen Loekasjenko een vliegtuig liet landen om een kritische journalist op te pakken. Om de EU terug te pakken wilde Loekasjenko een migratiecrisis teweeg brengen. Hij liet duizenden migranten overvliegen naar Wit-Rusland om ze vervolgens bij de grens met Polen af te zetten.

Maar hij heeft een flinke inschattingsfout gemaakt: met de Polen valt niet te sollen. Hun afkeer tegen het communisme, en hun vaderlandsliefde, is zo intens dat zij zich niet lieten chanteren. Het gevolg: militairen en burgers hebben maandenlang de grenzen van het land beschermd. En dat heeft geholpen: Irak heeft de eerste repatriëringsvluchten al aangekondigd. Inmiddels zijn er al zo’n 1000 Irakezen teruggevlogen en een dezer dagen zullen nog eens 800 mensen worden opgehaald.

Migrants returning from Belarus to Iraq abroad a repatriation flight. The Polish pushback is working. 🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/ygwP60zpxk — Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) November 27, 2021

De Poolse regering kon op kritiek rekenen van sommige media; zij vonden het niet kunnen dat Polen een inhumane situatie veroorzaakte. Terwijl Polen in feite niks verkeerd deed. Loekasjenko was degene die hier bewust uit was op een conflict, ten koste van wanhopige mensen die maar al te graag naar West-Europa wilden. Polen heeft laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om de buitengrenzen van de EU goed te beschermen.

There is nothing wrong with laughing at communists. — Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) November 28, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is te hopen dat de EU-bobo’s hier een les uit trekken: met halvegare dictators valt niet te onderhandelen. De strategie van Polen was in deze situatie de beste optie én dit zal zo vaker moeten worden gedaan om de buitengrenzen van de EU te beschermen.