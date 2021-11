Visegrádgroep beticht de NOS van nepnieuws in migrantencrisis: ‘Jullie verspreiden Wit-Russische propaganda’

In een item van de NOS zien we de penibele situatie van asielzoekers aan de grens van Wit-Rusland met Polen. In het NOS-item lijkt Polen de grote boosdoener, want zij zouden door het dichthouden van de grenzen gewonden én kinderen letterlijk in de vrieskou laten staan. De Visegrádgroep wijst de nieuwsomroep terecht, want de NOS neemt klakkeloos de Wit-Russische propaganda over. In werkelijkheid zijn de Wit-Russen de boosdoeners.

De Visegrádgroep, een alliantie bestaande uit de Centraal-Europese landen Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, heeft de NOS een figuurlijke oorveeg gegeven. Terwijl de hele wereld ziet dat de Wit-Russische dictatorspresident Aleksandr Loekasjenko bewust een migrantencrisis veroorzaakt aan een van de buitengrenzen van de EU, neemt de NOS klakkeloos de Wit-Russische propaganda over.

The Dutch public broadcaster NOS has decided to uncritically spread Belarusian propaganda videos accusing Poland’s Border Guard of inhuman treatment of the migrants trying to illegally cross into Poland. pic.twitter.com/vPNXZrzrWa — Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) November 10, 2021

Terwijl veel andere nieuwsomroepen wél duidelijk de kwalijke rol van Loekasjenko in dit verhaal belichten. Polen is in dit geval de dupe van een vete tussen de Wit-Russische despoot en Brussel. Loekasjenko is het nog niet vergeten dat hij in juni sancties kreeg door het Westen omdat hij het internationale recht aan zijn laars heeft gelapt – onder meer door een vliegtuig te laten landen om een kritische journalist op te kunnen pakken. Sindsdien heeft hij de grenzen opengezet voor asielzoekers uit het Midden-Oosten, die via het land naar de EU willen.

De kwestie speelt al enkele maanden, maar krijgt nu ineens veel aandacht omdat de koude winter voor de deur staat in het barre Oosten. Polen doet er alles aan om de buitengrens van de EU te beschermen, maar wordt door de NOS, bewust of onbewust, als de kwade kracht achter deze penibele situatie neergezet. Terwijl de Polen al een tijdje roepen om meer daadkrachtigheid van de EU, immers zijn zij een van de verantwoordelijken voor frictie tussen Wit-Rusland en het Westen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Terecht dan ook dat de Visegrádgroep zo heftig reageert op dit ongelukkige nieuwsitem. Want zij hebben deze inhumane situatie niet veroorzaakt. Dat heeft de Wit-Russische despoot gedaan die de EU door deze walgelijke actie onder zware druk zet.