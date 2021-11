Thierry Baudet haalt fel uit naar FNV na uitsluiting van debat: ‘Ze hebben de afgelopen decennia niets gedaan om werknemers te beschermen’

Het FNV-lijsttrekkersdebat zal plaatsvinden zonder de politieke partij Forum voor Democratie. Het is volgens de organisator landelijk beleid om de partij buiten te sluiten vanwege onverenigbare standpunten. Dit tot grote ergernis van Forum-leider Thierry Baudet. Het is volgens hem een “gotspe”. Hij vindt het belachelijk dat een partij die het nadrukkelijk opneemt voor werknemers in Nederland wordt buitengesloten.

De ironie in dit verhaal is dat vakbonden zichzelf nog steeds als relevant zien. Dit socialistische overblijfsel uit de vorige eeuw heeft al decennia geen baanbrekende successen voor de positie van werknemers weten te boeken, maar toch meent het een machtspositie te hebben. De FNV blijkt een soort van landelijke uitsluitingsbeleid te hanteren richting Forum voor Democratie.

De organisator van het FNV-lijsttrekkersdebat laat aan de Gelderlander het volgende weten: “Het is landelijk beleid om Forum niet uit te nodigen vanwege onverenigbare standpunten”. Dit tot grote woede van Forum-voorman Baudet, die het duidelijk helemaal heeft gehad met deze vakbond.

FNV cancelt #FVD. De vakbond organiseert lijsttrekkersdebat maar wil de ENIGE PARTIJ die écht opkomt voor de belangen van werknemers ER NIET BIJ HEBBEN! Wat een gotspe. Het is tijd dat wij het FNV gaan cancellen. Allemaal OPZEGGEN je lidmaatschap! https://t.co/OXfapxMMpx — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 8, 2021

Juist in een hartstikke onzekere tijd voor werkend Nederland zouden vakbonden weer wat van hun oude allure en macht terug kunnen pakken door wél samen te werken met overheid kritische partijen. Op deze manier komt de FNV alleen maar ondemocratisch over. Een partij uitnodigen, ongeacht wat de persoonlijke mening over die partij is, voor een debat is niet meer dan normaal binnen onze democratische traditie. Helaas denkt de FNV daar anders over.

Maar Baudet laat deze weigering niet zo maar aan zich voorbijgaan. Hij haalt fel uit naar de vakbond door te stellen dat ze al decennialang niet hun oorspronkelijke taak goed hebben uitgevoerd. De afgelopen tientallen jaren zijn werknemers alleen maar méér benadeeld. De zogenaamde ‘overwinningen’ van vakbonden in cao-onderhandelingen zijn natuurlijk lachertjes.

Ze waren vóór de massale immigratie (waardoor de lonen kunstmatig laag bleven en de huizen onbetaalbaar werden), vóór de EU en de euro (waardoor de pensioenen verdampen) en vóór de klimaatgekte (waardoor de economie ineenstort). Opzeggen kan hier: https://t.co/xyFJNOi9B4 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 8, 2021

Baudet oordeelt hard over de resultaten van de FNV. Ze hebben juist de positie van de werknemer dusdanig verzwakt door onder meer mee te gaan in de EU-waan en geen kritische houding aan te nemen tegen de massa-immigratie. De FVD-leider is dan ook helemaal klaar met de vakbond.