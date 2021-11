Thierry Baudet reageert op leugenachtige hashtag ‘komiek’ Diederik Ebbinge: ‘Uiteraard heb ik me niet laten vaccineren!’

Diederik Ebbinge. Wie kent hem niet? Nou, ik. Ik had zelfs nog nooit van de man gehoord tot dit weekeinde. Want hij heeft zichzelf in de kijker gespeeld (iets dat hem als acteur en komiek niet gelukt is) door een hashtag te verzinnen over Thierry Baudet. #ThierryBaudetIsGevaccineerd is de hashtag. Een leugen, natuurlijk. Maar héél veel mensen denken dat het écht zo is. Zoveel mensen, zelfs, dat Baudet zich geroepen heeft er toch persoonlijk maar even op te reageren.

Deze man vindt zichzelf dus heel erg leuk. Hij verzint letterlijk medische informatie over een persoon, gooit het op Twitter, herhaalt het een paar keer, en lacht zich dan helemaal een breuk omdat er naïeve mensen zijn die denken dat het wáár is:

Dat Willem Engel een #AIVDagent is was al heel lang bekend. Net als dat Thierry Baudet al in augustus z’n tweede Pfizer-vaccin heeft gekregen. Zien ze het echt niet of willen ze het niet zien? — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) November 20, 2021

Ja Jezus, nou willen ze bewijs zien. Dat komt vanzelf mensen. Geduld. Enige aanknopingspunt nu is 19 augustus GGD Den Bosch. Wordt wakker! https://t.co/RN22cTlrHu — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) November 20, 2021

Op een gegeven moment ging de hashtag zelfs “trending,” wat inhoudt dat er vrij veel over getwitterd wordt:

Thierry Baudet reageert: ‘Uiteraard heb ik me niet laten vaccineren’

Uiteindelijk werd het zo zot dat Baudet zich geroepen voelde zelf toch maar even te reageren op de zieke actie van de leugenachtige ‘komiek.’

“Deze hashtag is totaal belachelijk,” schrijft de FVD-leider op Twitter. “Ik was de eerste in NL die waarschuwde voor de averechtse effecten van de corona-‘vaccins.’ Onze partij is de ENGIE die ten sterkste ONTRAADT om je te laten injecteren met deze experimentele gentherapie.”

En dus, sluit hij af, heeft hij “uiteraard […] GEEN vaccin genomen!”

Deze hashtag is totaal belachelijk. Ik was de eerste in NL die waarschuwde voor de averechtse effecten van de Corona-"vaccins". Onze partij is de ENIGE die ten sterkste ONTRAADT om je te laten injecteren met deze experimentele gentherapie. Uiteraard heb ik GEEN vaccin genomen! pic.twitter.com/MM7I6IXwqZ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 22, 2021

Nepnieuws

Of je je nou wel hebt laten vaccineren of niet, dat doet er hier even niet toe. Waar het hier om gaat is dat een zogenaamde “komiek” onder het mom van “humor” willens en wetens nepnieuws de wereld inslingert met het doel om een bekende politicus én diens partij te ondermijnen.

Het bewijst maar weer dat links écht doodsbang is voor Forum voor Democratie en haar leider. Anders voel je je niet gedwongen dit soort paardenmiddelen in te zetten.