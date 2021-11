Thierry Baudet: ‘We moeten samen een vuist pakken tegen de regering en onze vrijheid terugpakken’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt de nieuwe zogenaamd “korte” lockdown én het aankomende 2G-systeem inhumaan. Het is, stelt hij dan ook in een nieuwe video, tijd voor burgers om samen een vuist te maken tegen deze wanstaltige regering en onze vrijheid terug te pakken. Want als wij het niet doen, gebeurt het niet.

In een nieuwe video pakt Thierry Baudet de regering keihard aan en veegt hij de vloer aan met de nieuwe dictatoriale coronamaatregelen, terwijl hij tegelijkertijd ook iets van hoop biedt voor vrijheidliefhebbers. Want hoewel de situatie steeds slechter wordt geeft hij de moed nog niet op. Samen kúnnen we hier een einde aan maken; als we nu dan maar echt in actie komen.

“Een nieuwe lockdown. Gevaccineerde en ongevaccineerden, winkeliers, scholieren, sporters, MKB-bedrijven… iedereen wordt keihard geraakt. En de maatregelen? Ze slaan nergens op. Ze werken niet. Ze hebben geen effect. Het heeft geen zin om te proberen een verkoudsvirus eronder te krijgen met niet-werkende vaccinaties, met niet-werkende lockdownmaatregelen.”

In plaats daarvan, zegt Baudet moeten we “leren leven met corona. We moeten de vrijheid terugpakken. En we moeten samen een vuist maken tegen deze regering.”

Forum voor Democratie voert oppositie

Wat dat betreft heeft Baudet natuurlijk een duidelijke visie voor hoe het moet en hoe het kán. “Forum voor Democratie is de enige partij die fundamentele oppositie voert tegen dit hele beleid,” aldus Baudet. “Dit hele beleid van verplichte vaccinaties, van QR-codes, van anderhalve meter, van mensen opsluiten, van bedrijven sluiten, van avondklokken, noem het allemaal maar op.”

“Het moet afgelopen zijn.”

Maar hoe dat te doen? Simpel. “We moeten samen elkaar vinden, samen een vuist maken, samen in beweging komen tegen deze regering, en tegen dit krankzinnige beleid.” Want in ons eentje kunnen we niet heel veel voor elkaar krijgen tegen een dictatoriale staat, maar als we onze krachten bundelen kunnen we héél véél doen, en dan kunnen we, zoals Baudet ook impliceert, dit vreselijke 2G-systeem én de lockdown ongedaan maken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Rutte en De Jonge denken dat ze de baas zijn in dit land, maar zij vergissen zich. Wíj́, gewone burgers, zijn de baas. Niet zij.