Tunahan Kuzu is klaar met Hugo de Jonge: ‘Onbegrijpelijk dat Tweede Kamer tegen motie van wantrouwen stemt’

Tunahan Kuzu kan het nauwelijks geloven dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen een motie van wantrouwen betreffende Hugo de Jonge heeft gestemd. Als De Jonge in een andere sector werkte was hij namelijk al lang naar huis gestuurd, aldus de DENK-parlementariër. Daar valt natuurlijk niets tegen in te brengen.

DENK-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu vindt het volstrekt belachelijk dat een motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge geen meerderheid krijgt. “Als een voetbaltrainer keer op keer grof verliest en dezelfde tactiek blijft gebruiken, wordt hij ontslagen!” schrijft Kuzu. “Onbegrijpelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de motie van wantrouwen van collega Wybren van Haga stemt.”

Als een voetbaltrainer keer op keer grof verliest en dezelfde tactiek blijft gebruiken, wordt hij ontslagen! Onbegrijpelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de motie van wantrouwen van collega @WybrenvanHaga stemt. #GeenLockdown #Geen2G #NeeTegenVaccinatiedwang pic.twitter.com/0BGKaVV325 — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 11, 2021

Regime Rutte III houdt het elkaar de hand boven het hoofd

Natuurlijk is het niet eens zo heel gek dat deze motie weer niet op een meerderheid kan rekenen. Het Regime Rutte III houdt elkaar immers continu de hand boven het hoofd. Dat moet ook wel, want als ze dat niet deden konden deze clowns niet eens bijna met elkaar ‘regeren.’ De ene na de andere minister maakt er immers een complete puinhoop van. Incompetentie én kwaadaardigheid (een gevaarlijke mix) is geen uitzondering, maar regel bij deze figuren. En ze weten het. Allemaal.

Wat wél ferneukeratief is? Dat álle andere oude, traditionele partijen – het partijkartel – óók tegen de motie hebben gestemd. Alleen de echte outsiders zijn ervoor. De rest maakt allemaal deel uit van hetzelfde dictatoriale regime.