VVD-leden vrezen voor uithollen liberale principes bij formatie: ‘Over ons partijprogramma zou men niet moeten onderhandelen’

Leden van de grootste partij van Nederland, de VVD, vrezen dat er niks overblijft van het verkiezingsprogramma tijdens de formatie. Ze vrezen dat de partijtop de liberale principes zwaar aan het verkwanselen is tijdens de formatieonderhandelingen. Daarom hebben VVD-leden kritische moties ingediend die de partijtop wakker dienen te schudden.

Bezorgde VVD-leden zien de bui al hangen: hun liberale partij is met afstand de grootste partij van Nederland geworden bij de verkiezingen maar lijkt hun stempel niet op het nieuwe kabinet te kunnen drukken. De grote verkiezingsoverwinning zou goed moeten zijn voor een speciale machtspositie bij de onderhandelingen, echter is hier helemaal niks van terug te zien. De bezorgde leden wantrouwen de partijtop gedurende deze formatiegesprekken.

En dat is niet gek. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers had per ongeluk enkele belangrijke formatiedocumenten laten liggen in de trein. Tot verrassing van partijleden bleek dat de VVD bereid was om hun migratiestandpunt aan te passen. Dit tegen het zere been van de VVD-leden, die hun kritisch verhaal doen in de Telegraaf:

“In dat addendum is ons verkiezingsprogramma niet herkenbaar. Ik snap dat we compromissen moeten sluiten, maar migratie is wel een hoofdthema voor veel VVD’ers. In wat ik van de notulen heb gezien, is ons verkiezingsprogramma niet herkenbaar. Jammer en teleurstellend”

Ook krijgen steeds meer leden genoeg van de valse beloftes: “Er wordt steeds teruggegrepen op wat er ooit is beloofd, maar dat wordt niet waargemaakt”.

De frustratie bij veel VVD-leden is begrijpelijk. Er zullen genoeg rechts liberalen zijn die overtuigd zijn van de kernprincipes van de VVD. Helaas is het wel zo dat die kernprincipes onder Rutte zwaar zijn verwaarloosd of soms zelfs overboord zijn gegooid. De grote vraag is natuurlijk hoeveel langer pikken de leden dit nog, want tot op heden blijft het echter alleen bij wat gemor. Als men echt de oude koers van weleer terug wil, moet men af van de kliek van Rutte.