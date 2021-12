Beelden! Barcelona totaal vernederd in Champions League: alleen nog maar Europa League voor Frenkie en Memphis

Toen Ronald Koeman ontslagen werd bij FC Barcelona dachten ze blijkbaar in de Catalaanse hoofdstad dat dit voor een kentering zou zorgen. Nou, niets is minder waar. Want Barcelona is gisteravond keihard onderuit gegaan bij Bayern München. De ploeg verloor met 2-0 en is daardoor uitgeschakeld. Zoals wel vaker blijkt dus: het ligt minder aan de trainer dan aan – niet schrikken! – de spélers.

Normaal gesproken zijn we hier niet heel erg bezig met voetbal, maar vandaag is toch even een uitzondering omdat FC Barcelona keihard is afgegaan. De topploeg uit Catalonië heeft de laatste twintig jaar het miljoenenbal meerdere keren gewonnen en behoort ieder jaar weer tot één van de echte favorieten. Maar dit seizoen is uitgelopen op één grote deceptie. De ploeg is namelijk uitgeschakeld. Nu al. Ze mogen niet meedoen aan de tweede ronde. In plaats daarvan moeten ze genoegen nemen met een avontuur in de Europa League.

Woensdag verloor Barcelona bij FC Bayern München. De Duitsers hadden zich al geplaatst, maar wilden toch nog even goed uitpakken. En dat lukte. Het werd namelijk 2-0. En ja, Barca was eigenlijk ook gewoon de onderliggende partij.

Hier beelden van de tweede goal van Bayern. Een schitterende poeier van Leroy Sané, hoewel doelman Ter Stegen er ook uitziet als een gehandicapt eendje die mee probeert te vliegen met een paar adelaars.

Het regent vanavond beauty's in het miljardenbal! 💫

Leroy Sané poeiert van afstand schitterend raak, al gaat Ter Stegen niet volledig vrijuit.. 🤔#ZiggoSport #UCL #BAYBAR pic.twitter.com/NPWje5k0LV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2021

De spelers zijn het probleem

En nu zie je natuurlijk wat het echte probleem is bij Barcelona: de spelers. Het is heel gemakkelijk om één man te ontslaan, Ronald Koeman, maar zoals wel vaker bij clubs in de problemen lost dat niets op. Het lag namelijk nooit aan zijn technisch en strategisch vernunft, maar aan het gebrek aan kwaliteit van de elf jongemannen op het veld. Díé kwamen en komen te kort. Dan kun je de beste trainer van de wereld aan het roer zitten, maar veel los je daar niet mee op.

Heel gek is dat natuurlijk niet. Oké, Frenkie de Jong heeft enorm veel talent en kan echt uitgroeien tot een geweldenaar. Maar Memphis Depay onderweldigt altijd bij topclubs. Bij clubs die net onder de directe top zitten doet hij het steevast leuk. Ja. Maar geef hem een promotie en het valt elke keer tegen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die andere (Amerikaanse) Nederlander, Sergino Dest. Dat die in de basis stond bij Barca zegt eigenlijk alles.

Dat je Lionel Messi moet missen is één ding. Maar dat de kwaliteit van je spelersgroep vervolgens zó erg in elkaar gedonderd is?

Ajax

Voor Frenkie is dit natuurlijk toch een beetje ironisch allemaal. Want hij verliet enkele jaren geleden Ajax in de hoop Europese prijzen te winnen bij Barcelona. Sinds zijn aankomst daar is het echter alleen maar bergafwaarts gegaan, met dit seizoen als absoluut dieptepunt.

Ondertussen speelt Ajax fantastisch, wint de ploeg alle zes groepswedstrijden (waarmee ze een nieuw record hebben gevestigd), en is gans Europa onder de indruk van de Amsterdamse speelstijl.

Bizar hoe het kan gaan in het voetbal. Het enige goede nieuws voor Frenkie en co? Barca is natuurlijk wel een enorm gróte ploeg die theoretisch in staat moet zijn om over twee a drie jaar een mooie comeback te maken. Maar dan moet er daar wel iets gebeuren; niet zo zeer op trainersniveau, als wel wat betreft de spelersgroep.