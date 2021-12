Caroline van der Plas maakt dreigementen Hugo de Jonge met de grond gelijk: ‘Daar gaat hij niet over, maar de Tweede Kamer’

Coronaminister Hugo de Jonge roeptoetert dat Nederland maar twee opties heeft: óf de horeca moet dicht, of er komt een 2G-systeem. BoerBurgerBeweging-politica Caroline van der Plas moet niks hebben van dit verkapte dreigement. De Jonge gaat hier namelijk helemaal niet over, dit is uiteindelijk aan de Tweede Kamer. Het parlement stemt namelijk voor bepaalde maatregelen, niet De Jonge.

Voor nu gaan de 2G-plannen weer terug naar de tekentafel, maar CDA-minister Hugo de Jonge geeft de hoop voor het plan nog niet op. Volgens de demissionaire bestuurder hebben we maar twee keuzes: of we gaan voor een langdurende lockdown waarin de horeca op slot moet, of we implementeren een 2G-systeem.

Maar dit is nogal een heftig statement, zeker voor een minister die demissionair is. BBB-leider Caroline van der Plas benadrukt daarom nog maar eens dat de Tweede Kamer uiteindelijk over zulke maatregelen gaat. De Jonge kan van alles roeptoeteren, maar hij moet wel een meerderheid in beide Kamers zien te vinden om zulke verregaande wetgeving in te voeren. En vooralsnog lukt hem dat niet.

#2g, of horeca dicht, zegt Hugo de Jonge. Daar gaat hij helemaal niet over. Daar gaat de Tweede Kamer over. Wat die stemt, is een tweede, maar Hugo de Jonge bepaalt dat niet. Dat is 1 ding dat zeker is. https://t.co/jde4TKByyn via @telegraaf — Caroline van der Plas (@lientje1967) December 6, 2021

Van der Plas zet de CDA-bestuurder op zijn plaats, hij kan wel van alles roepen maar uiteindelijk gebeurt er, gelukkig, niet zoveel zonder een meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer. De laatste maanden heeft de minister zich sowieso ontpopt tot een soort van zonnekoning. Met ferme taal, en verkapte dreigementen, probeert hij Nederlanders te sturen – overigens niet geheel succesvol.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar nu heeft de Tweede Kamer voorlopig toch wel even genoeg van de maatregeltjes van De Jonge, wil hij een nieuwe meerderheid vergaren in het parlement dan zal hij toch eens met een goede onderbouwing moeten komen. Maar net als met de avondklok kunnen we daar lang op wachten.