CNN-‘journalist’ Chris Cuomo ontslagen en direct beschuldigd van seksueel wangedrag: “Dit is niet hoe ik afscheid wilde nemen”

De afgelopen weken rommelde het flink rondom de Amerikaanse broers Cuomo. Met als ijkpunt het ontslag van de prominente CNN-journalist Chris Cuomo gisteren. Maar naast het ontslag kan de fervente Trump-hater ook rekenen op een aanklacht van seksueel wangedrag. De eens zo gevierde journalist, binnen de linkse kliek van de Verenigde Staten, is binnen een paar weken al zijn statuur kwijt.

Chris Cuomo, broer van de voormalig New Yorkse Gouverneur Andrew Cuomo, is gisteravond per direct ontslagen. Eerder deze week was hij al geschorst, nadat er zulke schrijnende feiten naar boven waren gekomen die zijn positie haast onhoudbaar maakte. Chris Cuomo zou nadat zijn broer in verschillende metoo-taferelen terecht was gekomen zijn media-invloed hebben gebruikt om zijn broer te helpen.

En dit soort acties gaan natuurlijk zelfs voor CNN veel te ver. Het Amerikaanse medium huurde een extern advocatenbureau in dat onderzoek moest doen naar de prominente CNN-ster. Officieel loopt het onderzoek nog, maar er was al zo veel informatie op straat gekomen dat CNN meende dat een ontslag meer dan terecht was. Exit Cuomo dus. Maar hij was nog nauwelijks ontslagen of kon al rekenen op een aanklacht van seksueel wangedrag, dat meldt NU.nl.

De advocate Debra S. Katz kwam gisteren met het nieuws dat een van haar cliënten Chris Cuomo heeft beschuldigd, niet geheel toevallig vertegenwoordigt Katz ook de aanklagers van broer Andrew.

En zo valt een prominent linkse journalist die jarenlang zelf mensen de maat nam. Chris Cuomo blijkt, net als zijn broer, zelf een grote viezerik te zijn. Amerikanen hoeven echter niet rouwig te zijn om dit verlies.