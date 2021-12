Column Lex Cornelissen: Een pleidooi voor de rechtse supermarkt

Supermarkten hebben in Nederland een grote, onderschatte invloed op de cultuur. Niet de politiek, maar Albert Heijn en Jumbo maakten een einde aan de Zwarte Piet-traditie. Als rechts Nederland de cultuurstrijd aan wil gaan zou er eigenlijk een rechtse supermarkt moeten komen.

Het idee van het bouwen van eigen instituties is populair in rechts Nederland. Filosoof Sid Lukkassen pleit al jaren voor een ‘nieuwe zuil’ waarin, net zoals tijdens de Verzuiling vroeger, conservatief ingestelde Nederlanders voortaan hun eigen boontjes doppen. Hierbij wordt vaak gesproken over eigen scholen, verenigingen en netwerken waarin rechtse Nederlanders elkaar kunnen vinden en zo een sterkere groepssolidariteit op kunnen bouwen.

Forum voor Democratie maakt ondertussen werk van dit idee in de vorm van Forumland: een breder maatschappelijk netwerk, in eerste instantie in de vorm van een app, waardoor FVD’ers elkaar kunnen vinden en zo samen een culturele groep kunnen vormen in Nederland, niet alleen een politieke partij.

Grootse plannen, maar mijns inziens nog erg maatschappelijk en idealistisch. Om een echte “zuil” te bouwen is een economische aanpak nodig.

De oorspronkelijke Verzuiling was veel meer dan een onderscheid tussen politieke partijen, kerken en scholen. Tot in de haarvaten van de samenleving was het mogelijk om met mensen om te gaan die in dezelfde levensbeschouwelijke groep zaten als jij. Als katholiek gingen je kinderen niet alleen naar de katholieke school; in je vrije tijd had je contact met de katholieke sportclub of vissersvereniging. Je deed ook je boodschappen bij de katholieke bakker, slager en melkboer.

Bakkers, slagers en melkboeren zijn de afgelopen halve eeuw grotendeels vervangen door het instituut van de supermarkt. Supermarkten zijn big business maar hebben ook een gigantische culturele invloed. Lang voordat politici Zwarte Piet de nek omdraaiden door Sinterklaasintochten met de vriendelijke knecht te verbieden en Kick Out Zwarte Piet mee te laten doen aan allerlei overlegclubjes besloten de supermarkten al dat het klaar was. Al in 2014 deed Albert Heijn Zwarte Piet in de ban. Tegelijkertijd pushen supermarkten alle mogelijke multiculti-propaganda die ze maar kunnen: halal, ramadan-reclames en zo min mogelijk blanke Nederlanders in het marketingmateriaal. Alles om maar zo inclusief mogelijk over te komen. Conservatieve Nederlanders mopperen er misschien over, maar hun boodschappen blijven ze toch wel doen.

Stel nu, dat iemand een oer-Hollandse supermarkt opricht die wél aan Zwarte Piet doet en simpelweg de normen en waarden van gemiddeld, suburbaan Nederland hanteert. Zelfs met één winkel in een rechtse plaats als Volendam of Spijkenisse zou zo’n initiatief al veel media-aandacht opleveren, en met goede prijzen en bedrijfsvoering zou het zomaar een groot succes kunnen worden.

Een Nederlandse supermarkt die gewóón Sinterklaas met Zwarte Piet viert (niet het “Strooifeest” zoals de Lidl het noemt of simpelweg “het gezelligste feest van het jaar” waar de Albert Heijn het over heeft), andere Nederlandse en christelijke feestdagen viert en zich in haar marketing duidelijk richt op normale, autochtone Nederlanders zou het Albert Heijn en Jumbo nog flink moeilijk kunnen maken. Het zou verfrissend zijn.

Zoals wijlen Andrew Breitbart, een groot Amerikaans opiniemaker, ooit zei: ‘politics is downstream from culture’. Als er één gebied is waarop de cultuurstrijd zo snel mogelijk gevoerd moet worden is het de supermarkt. Welke Nederlandse ondernemer durft het aan om met dit gat in de markt aan de slag te gaan?