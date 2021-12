Covid-19: ‘Verreweg meeste gevallen nu gelijk aan zware verkoudheid. Omicron veroorzaakt milde ziekte’

Goed nieuws voor iedereen die vindt dat het afgelopen moet zijn met de doorgeslagen extreme coronamaatregelen: volgens experts is Covid-19 steeds vaker niets meer of minder dan een “zware verkoudheid.” En wat betreft die Omicron-variant, die veroorzaakt eigenlijk bijna altijd slechts “een milde ziekte.” Met andere woorden, er is werkelijk geen enkele reden om alles kapot te maken in naam van de volksgezondheid.

Een leidende expert zegt dat verreweg de meeste mensen die positief testen voor het nieuwe coronavirus “een milde ziekte hebben die eigenlijk gewoon heel erg lijkt op een zware verkoudheid.” Volgens professor Tim Spector hebben de meeste Covid-zieken geen ziektebeeld meer van de drie klassieke symptomen: hoesten, koorts, en een verlies van smaak en geur. En, zegt Spector, uit onderzoek blijkt dat Omicron niet erger is dan Delta, en die variant was al weer milder dan de originele ziekte die losgelaten werd op de wereld.

Meer dan 50 procent van de “zieken” is alleen maar wat verkouden. Zij ontwikkelen nooit de bekende drie symptomen.

“Wat we nu in grote lijnen zien, is dat de meerderheid van de mensen die PCR-positief testen, eigenlijk verkoudheidsachtige symptomen hebben en ze hebben niet de klassieke triade van zieke COVID-symptomen van koorts, verlies van geur en smaak en aanhoudende hoesten,” aldus Spector. “Dus het is veranderd in een mildere aandoening die voor veel mensen op een ernstige verkoudheid lijkt.”

Weg met alle maatregelen

Dit is natuurlijk geweldig nieuws, want dit soort milde symptomen betekenen dat het volstrekt belachelijk is om zware maatregelen te nemen. Er is helemaal geen noodzaak voor beperkingen, voor lockdowns, voor mondkapjes, voor wat dan ook. Verkoudheidsvirussen hebben altijd bij het leven gehoord. En daar is verder ook niets mis mee. Ons immuunsysteem kan daar heel goed mee omgaan. We zijn geen machteloze poppetjes die door elk mogelijk virus kapotgemaakt worden. Even hoesten, even snotteren, en weer doorgaan.

Het simpele feit dat dit de politiek niet ertoe beweegt om alle maatregelen af te schaffen zegt alles over hun werkelijke doelen.