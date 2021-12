Daar gaan we dan! Kartelmedia berichten heel blij: ‘Kinderartsen nu toch soms voor vaccineren gezonde kinderen’

De kartelmedia berichten nu heel blij dat kinderartsen opeens toch voorstander zijn van het vaccineren van gezonde kinderen tussen de vijf en elf jaar oud. Maar dan hebben ze nog even het voorbehoud dat het dan om kinderen gaat die in een gezinssituatie zitten met “een kwetsbaar persoon.” Zo begint het.

De Gezondheidsraad heeft gisteren de regering geadviseerd om kinderen toch maar te vaccineren. Tenminste, als ze bij iemand wonen met een “kwetsbare gezondheid.” Hugo de Jonge zal dat advies natuurlijk accepteren, want die man wil zoveel mogelijk mensen prikken, en dit is nóg een manier om dat grote doel te bereiken.

RTL Nieuws citeert heel blij Karoly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Geneeskunde. Die zegt dat het in zo’n situatie heel prima is. “Dat je dan als ouders zegt, gezien het feit dat het een veilig vaccin is, stel ik het toch op prijs om mijn kind te laten vaccineren.”

Zo opvallend dat ze dat “veilig” er toch steeds weer even ingooien, he? Zie je dat ook bij andere vaccins, dat ze dat systematisch doen? Ik heb nog nooit gehoord dat ze zeggen, ‘die mensen doen er verstandig aan de VEILIGE griepprik te nemen.’ Maar met dit ‘vaccin’ herhalen ze te pas en te onpas dat het zo extreem ‘veilig’ zou zijn allemaal. Opvallend.

Je gaat er bijna iets van denken.