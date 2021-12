Filmpje! “Baas” Thierry Baudet is klaar met politiek theater: “Succes ermee!”

Thierry Baudet is he-le-maal klaar met het wanstaltige politieke theater in Nederland; een theater dat steeds weer in stand wordt gehouden doordat burgers zo achterlijk zijn voor de Deugkneuzen van het partijkartel te stemmen. Daarom had hij gisteren, bij de presentatie van het verslag van de informateurs, helemaal geen zin om een lang, diepgravend verhaal op te hangen. Het helpt allemaal toch niet. “Succes ermee!” aldus Baudet tegen het kartel. Daar konden ze het mee doen.

Oppositie voeren heeft in het Nederland van 2021 (en ook van 2022 zometeen) helemaal geen zin. De oppositie als zodanig bestaat namelijk eigenlijk niet. GroenLinks, PvdA, Volt, Partij voor de Dieren, en zelfs de SP en natuurlijk rechtse ‘nieuwkomers’ als JA21 roepen voor de bühne af en toe wat, maar als puntje bij paaltje komt zijn ze deel van het kartel… en dus van het probleem. Elke keer dat je debatten ziet denk je als burger misschien dat er daadwerkelijk “gedebatteerd” wordt, dat het zin heeft. Dat is gewoon niet waar. Ze gaan echt niet iets veranderen. Het kartel bespreekt de zaken allemaal achter de schermen, en feitelijk willen ze in grote lijnen eigenlijk ook nog eens gewoon hetzelfde. Dat schreeuwen bij de microfoon, op hoge toon ‘antwoord’ eisen van ‘de minister’ en zo verder… het is toneel.

Baudet doet niet meer aan theater

Ook de PVV speelt dat spel vaak mee. Geert Wilders en co. geven de kiezer altijd de indruk dat het nog zin heeft. Dat ze best iets kúnnen veranderen, als de poppetjes aan de macht maar veranderen – en zeker de partijen. Rutte moet weg, Kaag moet weg, en dan kan de PVV misschien meeregeren waardoor alles anders wordt.

Het klinkt leuk, maar het is allemaal natuurlijk onzin en ironisch genoeg juist onderdeel van het theater.

Maar tegenwoordig ís er een politicus die er niet meer aan meedoet; die het hele theater verwerpt. En dat niet alleen, maar die ook nog eens de moed heeft dat hardop te zeggen.

Kom er maar in Thierry Baudet gisteren tijdens het debat over het rapport van de informateurs:

Zoals Baudet terecht stelde is zijn wereldbeeld zo anders dan dat van de andere partijen dat het eigenlijk allemaal geen zin heeft. Hij kan wel kritiek leveren, maar hij overtuigt daar geen enkel ander Kamerlid mee. Die mensen zitten zo diep vast in hun eigen zieke ideologie, daar komen ze op geen enkele voorwaarde nog uit. Hij kan keiharde bewijzen aanleveren dat hun beleid niet werkt, dat het meer problemen veroorzaakt dan het oplost… en nog zal er niets veranderen.

Zoals deze Twitteraar zegt: “Baas!” Want ja, juist door op deze manier daar te staan, te lachen, en open en eerlijk te praten over wat er echt gaande is in de Tweede Kamer ontmaskert hij die hele toneelbende.