Filmpje! Het walgelijke kerstkwartet Rutte, Van Dissel, Gommers en De Jonge zingen een kerstlied

Het is me wel het jaar geweest. Een stel technocratische elitaire fascisten hebben ons lang opgesloten, de economie nagenoeg vernietigd, mensen in het verderf gestort, en nu ook weer de avondlockdown verlengd. Je wordt er kotsmisselijk van.

En dan wenst dit tuig ons allemaal toch nog een gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Misselijkmakend. Als iemand dat soort woorden niet uit de strot moet krijgen dan zijn het deze wannabe dictators.

Juist daarom is het zo schitterend dat er een filmpje gemaakt is waarin je ziet hoe Rutte, Gommers, Van Dissel en De Jonge hoegenaamd een kerstlied zingen (I’m dreaming of a white Christmas). En nee, dat wilden wij u natuurlijk niet onthouden. Kijk, en geniet… want zo valt er toch nog iets te lachen in deze duistere tijden: