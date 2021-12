Frankrijk gaat coronapas vervangen door vaccinatiepas: negatieve test niet langer meer voldoende voor toegang

Vanaf 15 januari gaat Frankrijk de coronapas vervangen door een vaccinatiepas. Een nogal ingrijpende maatregel, want vanaf die dag is het niet meer mogelijk voor ongevaccineerden om naar een evenement of horecagelegenheid te gaan. De huidige pas wordt op de schop gedaan omdat er te vaak mee gesjoemeld wordt.

Opnieuw neemt Frankrijk als een van de eerste EU-landen vrij rigoureuze coronamaatregelen: al een tijdje zit de Franse politiek in de maag met de coronapas. Op grote schaal loopt men te frauderen met de pas en dus rest er nog maar een oplossing: de invoering van een vaccinatiepas. De Telegraaf meldt dat Frankrijk vanaf 15 januari deze maatregel gaat invoeren.

Gisteravond heeft de Franse premier dit bekend gemaakt, hij neemt het advies van de Franse gezondheidsraad hiermee een op een over. Het Franse parlement zal hier later deze week over gaan stemmen, maar de verwachting is dat het zonder problemen wordt aangenomen.

De scholen gaan volgende week maandag (3 januari) wél gewoon openen, daarnaast wordt men geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te werken. De avondklok zal geen onderdeel maken van de nieuwe maatregelenpakket, aldus de Franse premier Castex.

Waarmee de Fransen bewust lijken te sturen op een systeem van buitensluiting om een groot deel van de samenleving open te houden. Ongevaccineerden worden door middel van de vaccinatiepas van veel plekken geweerd, de overheid hoopt hiermee mensen te stimuleren zich te laten vaccineren.

De grote vraag is natuurlijk of de maatregel ook gaat werken. De Fransen kiezen voor een compleet andere aanpak dan in Nederland, een rigoureuze maatregel a la vaccinatiepas is op dit moment nog te politiek gevoelig in ons land. Maar mocht het aantal besmettingen niet teruglopen, of sterker nog zelfs gaan oplopen, dan heeft de Franse regering een groot probleem. Het is hoe dan ook een gewaagde zet van Macron die komende april zal gaan strijden voor zijn herverkiezing. Zijn politieke opponenten zijn alvast de messen aan het slijpen.

Pas de café debout, pas de popcorn au cinéma, pas de chips dans le train : la nouvelle politique sanitaire du gouvernement est encore plus folle que l’ancienne. Arrêtons de naviguer à vue et passons enfin à une gestion à long terme de l’épidémie :https://t.co/L2xg2FsWfr — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 27, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zemmour liet gisteren al via sociale media weten het gebrek aan langetermijndenken te hekelen. De Franse regering zal de komende maanden nog vaak genoeg de hete adem van de beruchte polemist in de nek voelen.