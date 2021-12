Geert Wilders spreekt schande over extra miljoenen euro’s voor woningen statushouders: ‘Nederlanders kunnen nu nog langer wachten’

Het Rijk gaat een miljoeneninvestering doen in gemeenten om het woningtekort aan te pakken. Echter zijn deze miljoenen alleen bedoeld voor nieuwe woningen die naar statushouders moeten gaan. Een schande, aldus PVV-partijleider Geert Wilders. Nederlanders die soms al jaren op een wachtlijst staan voor een woning, kunnen nu dus nog langer wachten op een nieuwe woning.

Terwijl de woningnood haast dagelijks groter wordt lijkt het Rijk maar niet met een passende oplossing te komen voor het nijpende tekort aan woningen. Terwijl de woningnood in Nederland groot is, kampen we ook met een asielcrisis. De asielstroom naar Nederland gaat onverstoord door, maar de huisvesting van deze nieuwkomers piept en kraakt aan alle kanten.

AZC’s lopen vol en op sommige plekken worden asielzoekers opgevangen in tentenkampen. In plaats van te kiezen voor de meest logische oplossing – strengere grenscontroles en het invoeren van een migratiestop – gaat het Rijk een miljoeninvestering doen. Er gaan miljoenen toe naar Nederlandse gemeenten om snel extra woningen te bouwen voor statushouders. Dit tegen het zere been van PVV-voorman Geert Wilders.

Miljoenen voor extra woningen voor statushouders! En de Nederlanders die JARENLANG op de wachtlijst staan kunnen nóg langer wachten! Schandalig!https://t.co/q0vss0pMhUhttps://t.co/mhPO8IQkqX via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 7, 2021

Volgens demissionair Kajsa Ollongren duurt de doorstroom voor statushouders naar een zelfstandige woning te lang. Maar zolang onze grenzen open blijven staan wordt dit probleem niet minder. Op de een of andere manier wil men dit in Den Haag maar niet zien. Het achteloos blijven opvangen van asielzoekers komt misschien nobel over, maar is in feite juist inhumaan omdat we deze mensen letterlijk niks te bieden hebben. De situatie zoals die is in Ter Apel, waar men op veldbedjes slaapt, gaat alleen maar op meer plekken voorkomen.

Daarnaast is het, zoals Wilders bepleit, niet uit te leggen aan mensen die al jaren wachten op nieuwe woning. Deze mensen worden voor de zoveelste maal in de steek gelaten.