Geert Wilders ziet de bui al hangen na akkoord formerende partijen: “Een zwarte dag voor Nederland”

Gisteravond werd bekend dat Nederland binnenkort weer een missionair kabinet kan verwachten. Na negen maanden van oeverloos formeren krijgen we dan toch een nieuw kabinet. PVV-leider Geert Wilders ziet de bui al hangen. Immers krijgen we geen ‘nieuw’ kabinet, we krijgen méér van hetzelfde. Méér klimaatgedram en nog méér overheidsbemoeienis.

Gisteravond deelden de fractieleiders van de formerende partijen triomfantelijk mee dat ze eindelijk tot een akkoord zijn gekomen. Nederland heeft meer dan 250 dagen hier op moeten wachten. Op het nieuws dat we een voortzetting krijgen van Rutte III. Tot zo ver de beloofde politieke vernieuwing.

PVV-leider Geert Wilders wilde er maar weinig woorden aan vuil maken. Het akkoord betekent een zwarte dag voor Nederland.

Wilders laat duidelijk merken niet blij te zijn met het nieuws en dat is niet heel verwonderlijk. Wat we nu al weten is dat er nog meer klimaatdwingelandij gaat komen. Dit terwijl al die klimaatregels ondermeer de woningnood en de energie-armoede in Nederland tot ongekende hoogtes heeft gepusht.

We krijgen een voortzetting van het incompetente en soms desastreuze beleid van Rutte III. Nederland kan fluiten naar de fel gekoesterde bestuurscultuur, want die gaat er niet komen. Het heeft er alle schijn van dat gewiekste politici zoals Kaag, die nota bene door een motie van afkeuring naar huis is gestuurd, gewoon weer een prominent departement onder haar hoede gaat krijgen.

Meer dan 250 dagen heeft de formatie geduurd, waarmee het de langstdurende formatie in onze geschiedenis is. Helaas is de uitslag van deze lange formatieronde alles behalve spectaculair. Waar een half jaar geleden het partijkartel nog het boetekleed aantrok nadat de vele misstanden werden aangekaart is er van die houding vrijwel niks meer over. Dus is het niet gek dat Wilders spreekt van een zwarte dag.