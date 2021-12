Formatie nadert einde, bestuurscultuur is hetzelfde: ‘Kamer krijgt geen informatie over coalitieakkoord, pers wel’

Dezelfde partijen met grotendeels dezelfde mensen aan het roer, hebben het coalitieakkoord bijna af. Maar van een nieuwe bestuurscultuur lijkt helemaal geen sprake te zijn. Want zoals BBB-leider Caroline van der Plas opmerkt: ‘De Tweede Kamer krijgt geen informatie over het coalitieakkoord dat woensdag wordt gepresenteerd, maar de pers wel.’

Rutte-IV wordt gewoon een voortzetting van de vorige kabinetten. De “nieuwe bestuurscultuur” komt er niet. Als de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie serieus waren over een nieuwe bestuurscultuur, dan was de wijze waarop het coalitieakkoord bekend zou worden gemaakt een uitgelezen kans om dat te bewijzen. Maar nee, de Tweede Kamer moet weer vanuit de pers horen dat het einde van het formatieproces in zicht is en wat ongeveer de plannen zullen gaan zijn voor het nieuwe kabinet.

Kamer krijgt geen informatie over #coalitieakkoord dat woensdag pas wordt gepresenteerd. De pers wel. De “nieuwe bestuurscultuur” staat denk ik niet in het akkoord. https://t.co/L3lHPbiOhG — Caroline van der Plas (@lientje1967) December 13, 2021

Het AD meldt dat de vier partijen het punt zijn gepasseerd dat de formatiepoging nog kan stranden. Ook weten ze een beetje wat er in het coalitieakkoord zal komen te staan:

Het leenstelsel verdwijnt en er komt een nieuwe basisbeurs voor 2024/2025

Kinderopvang wordt gratis voor lage inkomens én fors goedkoper voor hogere inkomens

Rekeningrijden wordt na Rutte-IV ingevoerd

Basisschoolleraren gaan evenveel verdienen als docenten in het voortgezet onderwijs

Defensie krijgt er structureel 3 miljard euro bij

Hugo de Jonge (CDA) wordt geen minister van Volksgezondheid en Ingrid van Engelshoven (D66) verdwijnt van het podium.

Het is duidelijk dat het nieuwe kabinet flink meer geld zal gaan spenderen, waarschijnlijk om wat draagvlak onder de bevolking terug te verdienen. Maar dat betekent ook dat die rekening bij iemand terecht zal moeten komen. Denk alleen al aan de compensatie voor studenten die onder het leenstelsel gebukt gingen. Aangezien het rekeningrijden zal worden ingevoerd, lijkt het erop dat de mensen in de provincie de dupe zullen worden. En waarschijnlijk wordt de volgende generatie ook het kind van de rekening, want de rente op geleend geld blijft ook niet altijd zo laag.

Die “nieuwe bestuurscultuur” lijkt in dit coalitieakkoord vooral te betekenen dat geld moet rollen. Maar goed, eerst maar eens kijken hoe ze het straks gaan presenteren. Dat worden vast veel mooie (holle) woorden, gevolgd door enorme tegenslagen en een realiteit die ze wederom met de neus op de feiten drukt. Een beetje zoals Prinsjesdag, maar dan op steroïden.