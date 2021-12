MKB-Nederland somber over kabinetsformatie: “Dat kaalplukken kan zo niet doorgaan”

Het bedrijfsleven is niet te spreken over de Haagse bestuurders, ze zijn in Den Haag alleen maar obsessief bezig met cijfers en niet met mensen. Het MKB vreest dan ook voor de toekomst, want er is geen denkomslag zichtbaar bij de huidige formerende partijen. Het kaalplukken van de MKB-sector kan niet zo door blijven gaan, aldus Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland.

Volgens Vonhof is het net alsof we weer in de jaren ’70 verkeren. De overheid spendeert gigantische hoeveelheden geld, terwijl de inflatie en de energierekening maandelijks stijgen. Zorgwekkende ontwikkelingen waar de overheid weinig aandacht voor lijkt te hebben, waar men zich wel in Den Haag mee bezighoudt is het ‘bashen van ondernemers’, aldus de MKB-voorzitter.

Dit terwijl ondernemers juist een steuntje in de rug nodig hebben, zo valt te lezen op Hart van Nederland. Er is vanuit Den Haag helder beleid nodig, en laat dat nou net iets zijn wat Nederland de afgelopen jaren niet heeft gehad. Door de coronacrisis werd dit manco alleen maar groter. Het is alles behalve plezierig om op dit moment ondernemer te zijn in Nederland.

Vonhof richt zijn boodschap daarom nadrukkelijk op de formerende partijen: men moet afrekenen met de Haagse regeldrang. Veel dwingelandij moet weg om zo ruimte te scheppen voor ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf moet weer een centrale plek krijgen in het nieuwe beleid van het kabinet. Jarenlang stond met name de VVD bekend als de ondernemerspartij. Maar deze titel hebben ze niet waar kunnen maken. De regel- en belastingdruk is alleen maar groter geworden voor het MKB.

De boodschap van Vonhof is duidelijk, maar of Den Haag hier gehoor aan gaat geven is een ander verhaal. Het is immers al duidelijk geworden dat de VVD op andere kernpunten veel water bij de wijn gaat doen om opnieuw de premier te kunnen leveren. Ondernemers gaan opnieuw de dupe worden van het nieuwe kabinet.