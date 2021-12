Nederland loopt achter de feiten aan: explosieve energieprijsstijging zorgt voor hoogste inflatie in bijna 40 jaar tijd

De prijzen die Nederlanders betalen voor goederen en diensten zijn sinds september 1982 niet zo hard gestegen, met dat sombere nieuws komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De explosieve energieprijsstijging heeft voor een ongekende inflatie gezorgd. Het dagelijks leven is meer dan 5% duurder geworden dan vorig jaar. En kijkend naar de energiemarkt gaat het leven alleen maar duurder worden.

De laatste jaren is de energiearmoede in Nederland steeds schrijnender geworden, maar door de explosieve prijsstijging loopt de situatie helemaal uit de hand. De PVV waarschuwt er al langer voor: het is ontoelaatbaar dat er honderdduizenden Nederlanders zijn die nauwelijks hun energierekening kunnen betalen. De laatste maanden is dit probleem alleen maar groter geworden doordat de prijs van gas explosief is gestegen.

Het CBS komt vandaag met somber nieuws omtrent dit gegeven: NU.nl meldt dat in vrijwel alle aspecten het dagelijks leven duurder is geworden. Elektriciteit is drie kwart duurder geworden dan een jaar geleden, de gasprijzen zijn met de helft gestegen en de prijs van benzine is bijna een derde duurder geworden ten opzichte van vorig jaar. Ook de prijs van bijvoorbeeld kleding is gestegen.

Schokkende cijfers, vooral als je beseft dat zo’n 7% van de Nederlanders lijdt aan zogeheten energiearmoede (en dit zijn nog de cijfers van enkele maanden geleden). Het leven wordt snel duurder in Nederland en ondertussen hebben hulpbehoevenden in ons land helemaal niks aan de overheid. We zitten nog steeds opgescheept met een demissionair kabinet die geen enkel perspectief kan bieden.

Ondertussen is Nederland het meest schrijnende geval van de Eurozone. We bungelen ergens onderaan in het negatieve lijstje, de prijsstijgingen in ons land zijn hoger dan andere Eurolanden. De grote vraag is dan ook wat het nieuw te vormen kabinet hier aan gaat doen. Want wat zijn de gevolgen van deze rappe inflatie op, bijvoorbeeld, onze pensioenen? Het wordt er op deze manier niet leuker op in Nederland.