Geert Wilders over ontwikkelingen kabinetsformatie: ‘Het kan echt niet dat we dezelfde falende bende terugkrijgen in Rutte IV’

“Ze zouden met pek en veren uit de politiek moeten worden gejaagd”, aldus een furieuze Geert Wilders die niet te spreken is over de recente formatie-ontwikkelingen. Rutte III krijgt onder de noemer Rutte IV een nieuw jasje, maar inhoudelijk zit Nederland wéér met dezelfde incompetente bestuurders opgescheept. Het is volgens de PVV-leider ongekend dat Nederland een kabinet krijgt met bestuurders die verantwoordelijk waren voor de toeslagenaffaire en het desastreuze coronabeleid.

Via sociale media uit Geert Wilders zijn frustratie over het nieuws dat er een doorbraak is in de formatie. Mogelijk wordt volgende week een concept-regeerakkoord gepresenteerd. De PVV’er heeft liever dat men nieuwe verkiezingen uitschrijft. Want het is een schande dat we een voortzetting krijgen van Rutte III.

Het vorige kabinet heeft flink wat steken laten vallen gedurende deze coronacrisis en daarnaast spelen ook de schandalen van de gaskwestie in Groningen en de toeslagenaffaire mee. Wilders vindt het schandalig dat de hoofdverantwoordelijken gewoon terugkeren alsof het verleden nooit heeft plaatsgevonden.

Het kan echt niet dat dezelfde bende verantwoordelijk voor het vernietigende en falende beleid mbt Corona en zorg , immigratie, toeslagen enz dadelijk terugkeren in een kabinet Rutte IV. Ze zouden met pek en veren uit de politiek moeten worden gejaagd. #nieuweverkiezingen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 1, 2021

Nu de impasse bij de formatie is doorbroken lijkt de kritische houding van de ChristenUnie ook als sneeuw voor de zon verdwenen. Waar de partij lang tegen enkele ingrijpende coronamaatregelen is geweest, zijn ze plotsklaps overstag gegaan én steunen ze nieuwe voorstellen wel. Alles om maar in het kabinet te blijven, zo blijkt maar weer. De PVV-voorman noemt ze dan ook terecht slappelingen.

De CU stemde dus toch voor.

Ze zitten aan de onderhandelingstafel en buigen dus principeloos voor de macht. #slappelingen https://t.co/EFuGacw0Cl via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 1, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit flipflopgedrag komt uiteindelijk als een boemerang terug. Waar de partij eerst principieel tegen bepaalde coronapasmaatregelen was, steunen ze uiteindelijk de lijn Rutte wél. Maar veel CU-stemmers zullen hier vast niet blij mee zijn. Een kleine partij als de CU zal hier dan ook een keer de rekening voor betalen bij verkiezingen. Laat nu net de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek zijn, een mooi moment voor de CU-stemmer om een statement uit te brengen.