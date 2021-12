Gert-Jan Segers liegt keihard over WEF-banden ChristenUnie-minister Schouten: ‘Ze heeft nog nooit deelgenomen!’

Op Twitter liegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers keihard over de banden die ChristenUnie-minister Carola Schouten heeft met het World Economic Forum (WEF). Want, stelt hij, “ze heeft nog nooit deelgenomen aan welke praatsessie van die club dan maar ook.” Maar uit informatie van het kabinet blijkt dat dit onjuist is.

Als je wilt weten met wat voor tuig we te maken hebben in de politiek hoef je alleen maar even te kijken naar de tweets van Gert-Jan Segers. De ChristenUnie-leider, die tegenwoordig vooral doet denken aan Judas, liegt er daar namelijk flink op los. Een Twitteraar maakte een opmerking over de banden van Carola Schouten – minister voor de CU! – met het WEF. Zijn antwoord?

“Dat is gewoon niet waar, man. Je laat je ook van alle wijsmaken. Als een Zwitserse praatclub een foto van een Nederlandse bewindspersoon plaatst, betekent dat niet dat die bewindspersoon ‘lid’ is,” aldus Segers. “Ze heeft nog nooit deelgenomen aan welke praatsessie van die club dan maar ook.”

Kabinet: Schouten heeft banden met WEF

Maar er is één klein probleem: uit documenten die het kabinet gestuurd heeft naar de Tweede Kamer, als reactie op vragen van Forum voor Democratie (FVD), blijkt dat Segers onzin verkoopt. Parlementariër Pepijn van Houwelingen spreekt Segers daar dan ook op aan.

Maar waarom @gertjansegers antwoordt het kabinet op 17 december n.a.v onze Kamervragen https://t.co/4CxKLL9drv dan dat Carola Schouten betrokken is geweest en/of heeft deelgenomen aan activiteiten van het WEF? Liegt de regering? Het kabinet waar de CU deel van uitmaakt?#WEFpapers https://t.co/YIgjlHpPb1 pic.twitter.com/sCzwVXdQUZ — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 28, 2021

“Maar waarom antwoordt het kabinet op 17 december n.a.v. onze Kamervragen dan dat Carola Schouten betrokken is geweest en/of heeft deelgenomen aan activiteiten van het WEF?” vraagt Van Houwelingen retorisch. “Liegt de regering? Het kabinet waar de CU deel van uitmaakt?”

Christelijk Nieuws: Schouten heeft band met WEF

En ook op de website ChristelijkNieuws.nl blijkt uit een artikel dat die banden wel degelijk bestaan. Lees dit artikel maar over hoe een “mondiaal centrum voor voedselinnovatie” naar Nederland komt. Daarbij zei Schouten zelf het volgende:

“De Nederlandse agrifood, tuinbouw en veredeling sectoren zijn wereldspelers als het gaat om kennis en technieken voor het duurzaam produceren en verwerken van voedsel. Die kennis en innovatie gaat al de wereld over, denk bijvoorbeeld aan het bedrijf East-West Seed van Simon Groot dat miljoenen kleine boeren voorziet van goed zaaigoed. Met FoodValley als Europese Food Hub in de WEF en het Global Coordinating Secretariat in Nederland kunnen we die kennis en kunde nog veel meer delen met de wereld.”

Kortom, werkelijk alles aan de tweet van Segers is een leugen.

Het is om misselijk van te worden, zoveel oneerlijkheid. Maar ja, wat had je anders verwacht van zo’n prominent lid van de JudasUnie?