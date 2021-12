Gigantische stijging op de huizenmarkt: bestaande huizen 20% duurder dan een jaar geleden

Afgelopen november werd er gemiddeld meer dan vier ton neergelegd voor een huis. Wat een stijging van maar liefst 20% is ten opzichte van november 2020. Experts zien dan ook nog geen ommekeer komen, zelfs de huizenprijzen van nieuwbouwwoningen rijzen de pan uit.

Sinds 1995 begon het Centraal Bureau voor de Statistiek de huizenprijsstijging jaarlijks bij te houden. Het laat goed zien wat voor een bizarre situatie er is ontstaan in Nederland. Het afgelopen jaar is de gekte op de huizenmarkt tot een hoogtepunt gekomen – en tot een dieptepunt voor mensen die haastig op zoek naar een woning. De Telegraaf meldt dat bestaande woningen iets meer dan 20% duurder zijn dan vorig jaar november.

De prijsstijging van de maand november is een evenaring van het record uit februari 2000, kort voordat de internetbubbel barstte. De gemiddelde prijs was toen 160.000 euro, nu dus iets meer dan 400.000 euro. De bizarre stijging is mogelijk deels te verklaren doordat huizenbeleggers nu nog massaal woningen kopen. Vanaf 1 januari aanstaande gaat er in veel grote steden een zogeheten opkoopbescherming gelden. Wat inhoudt dat je alleen een woning mag kopen als je er ook zelf in gaat wonen.

Daarnaast is er ook een zorgwekkende ontwikkeling gaande bij de nieuwbouwwoningen. Normaliter betaalt men daar een basisprijs voor een woning plus een meerwaarde voor extra’s, maar nu is men ook al het overbieden op zulke woningen. Een verontrustende ontwikkeling aldus experts:

“Wat je nu ziet gebeuren, is dat kopers bij de inschrijving wordt gevraagd welk bedrag ze boven op die basisprijs willen bieden. Dan maak je meer kans op de woningen. Wij vinden dat zeer ongewenst, net als Bouwend Nederland trouwens, maar het is niet verboden.”

De grote vraag is wat het nieuwe kabinet hier tegen gaat doen. De slagzin ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ van de VVD heeft de afgelopen jaren te wensen over gelaten. Vele targets werden niet gehaald, en ondertussen blijft de prijs maar oplopen.