Hashtag “#paniek” gaat viraal op Twitter: heel Nederland is KLAAR met het OMT en het kabinet

Het kabinet en het OMT hebben hun hand dan eindelijk echt overspeeld. Dat wordt duidelijk als je vandaag even rondkijkt op Twitter. Daar is de hashtag “#paniek” viraal aan het gaan. De algehele boodschap? Mensen zijn klaar met wat zij zien als het nutteloze paniekvoetbal van het kabinet. Ze willen hun leven terug. Vandaag nog.

Als je vandaag even op Twitter geweest bent zag je daar ongetwijfeld dat één van de trending topics #paniek was. De reden is natuurlijk de achterlijke maatregelen van het kabinet en het OMT. Dat laatste wil dat Rutte en De Jonge vanavond nog een harde lockdown aankondigen, en ja, dat gaat vrijwel zeker ook gebeuren. Want de zieke geesten die het voor het zeggen hebben in ons land vinden het ge-wel-dig mooi om de samenleving de nek om te draaien.

Dit is hoe gewone Nederlanders daar over denken:

Ik geloof absoluut niet in een 'andere agenda' maar vind de aanstaande #Lockdown4 #lockdown zwaar overdreven en #paniek op niks af. — Wim Zee (@zeeschilder) December 18, 2021

TG: 'Rutte, De Jonge en Van Dissel geven om 19.00 uur persconferentie over Omicron' Tja, als Jaap mee komt, berg je dan maar!https://t.co/zNkJOvI764 — Wouter J. Keller (@wouterkeller) December 18, 2021

Er wacht ons vanavond een harde lockdown, lijkt 't. Het wil er bij mij niet in dat de situatie zó ernstig is dat je de economie de genadeklap geeft én tegelijk miljarden bezuinigt op de zorg. It doesn't add up. #paniek #lockdown — Knupje – 📵 QR Weigeraar (@KnupjesDinges) December 18, 2021

Oke, stel he.

Je werkt in de zorg. Met ouderen.

Kinderen mogen niet naar school of bij vriendjes spelen. Kinderen kunnen niet mee naar het werk (want ouderen)

Oma mag ook niet oppassen (want ouderen)

En oja, geen partner. Wat nu dan?

Ik vraag dit voor mij. #paniek — 𝘼𝙡𝙖𝙣𝙖 en 18373 anderen (@Gewoon_Alana) December 14, 2021

Het land waar de 'uitbraak' van deze variant begon, besluit GEEN maatregelen te nemen, maar wij in Nederland zijn zwaar in panie!? Ik word hier zo ongekend moe van jongens… #lockdown #paniek https://t.co/985IA0pDCM — FR1908Remco (@Fr1908R) December 18, 2021

De machthebbers hebben ontdekt dat er bar weinig animo is voor de boosterprik. Gaan ze ons natuurlijk niet vertellen

Maar ze proberen wel de uiterst milde #Omikronvariant in te zetten in hun zielige poging om iedereen opnieuw doodsangst aan te jagen#paniek #omtadvies #lockdown https://t.co/PZizuIBeuL — @_Bakhtali 🕊 Queen Questions (@QQHaseena) December 18, 2021

Dus door het falen van de boosters moeten we in lockdown? Ik zeg #opstappen en #wegwezen. Wij verdienen geen lockdown, helemaal niet dus de bestemmingen en ziekenhuiscijfers dalen. Waanzin. Laat de Nederlanders niet leiden door de fouten van het kabinet!!! #lockdown #paniek — Rechtse Knaap (@FortZeikNL) December 18, 2021

Zo enorm klaar met dit #kabinet en #omt ben vanmorgen echt zo woest wakker geworden, wat een onzin weer, maak het MKB maar kapot, schiet in de #paniek modus, gaan de ogen nu open, ook al ben je gevaccineerd, het gaat niet om het virus, ze willen straks de #2GRegel opdracht @wef — Ingrid Tuinstra 🌸 #IkWeiger (@IngridTuinstra1) December 18, 2021

En je dacht dat je je vrijheid tegemoet ging met prikjes 💉 🤣🤣🤣🤣🤣 We zijn weer terug bij af! #lockdown #paniek — Aäron (@Chafasi) December 18, 2021

Geen paniek maar planning

Er is alleen één probleem met de hashtag zelf: dit heeft allemaal niets te maken met paniek. Er is bij het OMT en het kabinet helemaal niemand van de leg. Ze zijn niet aan het panikeren. Nee, ze zijn gewoon een van tevoren bepaalde strategie aan het uitrollen.

Deze twitteraar heeft dat in de smiezen:

Men maakt gebruikt van de opkomst van een nieuwe variant om zo een lockdown in te voeren, waaronder dus meeste winkels dicht. Het echte doel is om die over paar weken open te kunnen gooien met qr pas. Dat is het einddoel #lockdown #paniek — Edwin (@EdwinIsWakker) December 18, 2021

“Men maakt gebruik van de opkomst van een nieuwe variant om zo een lockdown in te voeren, waaronder dus meeste winkels dicht. Het echte doel is om die over paar week open te kunnen gooien met qr pas. Dat is het einddoel,” schrijft deze Edwin.

Ja. Deels is dat zo, inderdaad. Natuurlijk is dat ook niet het “einddoel” als zodanig; het is “einddoel” van de coronagekte, ja. Maar ze willen daar ook stikstof bij gebruiken en allerlei andere zaken. Het échte totale einddoel is de creatie van een totalitaire controlestaat. QR codes in verband met corona zijn daar deel van, inderdaad, maar daar blijft het niet bij.

Als het ergens tijd is voor paniek, dan is het niet in de politiek als zodanig (die doen wat ze al lang in de pijplijn hadden), maar onder gewone burgers. Want die moeten nu door krijgen dat het allemaal een vooropgezet plan is en dat ze in actie moeten komen als ze deze dictatuur willen tegenhouden.