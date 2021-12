Misdadig OMT eist keiharde lockdown: kabinet gaat akkoord, dictatuur gaat “in het weekeinde al in”

Het is ronduit misdadig. Het OMT wil dat het kabinet een nieuwe keiharde lockdown instelt. Alleen “essentiële winkels” mogen dan nog open blijven. De rest moet dicht. De regering neemt dit voorstel vrijwel zeker over… en zal aankondigen dat het in het weekend al ingaat.

De Omicron-variant is overduidelijk niet erg gevaarlijk. Sterker nog, het lijkt erop dat het de minst gevaarlijke variant van allemaal is. Buitenlandse experts hebben het over “een zwaar verkoudheidsvirus.” Er is geen enkele reden om mensen daar tegen te “beschermen,” al helemaal niet met behulp van allerlei draconische maatregelen.

Toch is dat precies wat het OMT “adviseert.” Deze fascisten willen dat het kabinet een nieuwe keiharde lockdown afkondigt. Een lockdown waarbij alles dicht moet en iedereen gedwongen thuis moet blijven. Alleen “essentiële winkels” mogen nog open blijven. Voor de rest geldt: ALLE HANDEL EN WANDEL VERBODEN.

Advies OMT: volledige lockdown, alleen essentiële winkels blijven dan open. Verwachting is dat kabinet dit advies morgen overneemt. #OmikronVariant — Ron Fresen (@ronfresen) December 17, 2021

Fascistisch kabinet omhelst OMT-advies

In een normaal land zou zo’n advies weggehoond worden door het kabinet. Maar ja, Nederland is al heel lang geen normaal land meer. Vanaf het begin van de coronacrisis is ons land veranderd in een dictatuur; een land waarin de overheid geen enkele beperking van zijn macht meer accepteert.

En dus bericht de NOS dat het kabinet het OMT-advies wil overnemen. “Het is waarschijnlijk dat er vandaag ook al een nieuwe persconferentie gehouden wordt om de nieuwe maatregelen bekend te maken, zeggen Haagse bronnen, en dat de nieuwe maatregelen al in het weekend ingaan, om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn,” aldus de staatsomroep.

Misdadig

Gezien de feiten rond Omicron is dit niet meer of minder dan een misdaad tegen het Nederlandse volk. Zowel van het kabinet als van het OMT. Deze maatregelen zijn volstrekt overbodig. Er is geen enkele reden om mensen te “beschermen” tegen een “zware verkoudheid.” Daar hebben we zelfs al een geweldige verdedigingslinie voor. Dat heet “ons immuunsysteem.”

Tijd voor Nederlanders om vreedzaam in verzet te komen tegen deze nieuwe lockdown. En dan niet morgen of overmorgen, maar vandaag. Want als we dat niet doen zijn we definitief overgeleverd aan de dictatoriale strapatsen van dit kabinet en OMT.