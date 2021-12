Het gaat niet om de volksgezondheid: plan voor bijna 100 IC-bedden AFGESCHOTEN door kabinet

Het is te walgelijk voor woorden, maar het kabinet heeft een plan voor 96 extra IC-bedden inclusief personeel keihard afgewezen. Al twee jaar lang zeuren ze dat de IC’s overstromen en dat wij fascisme moeten accepteren vanwege de druk op de zorg, maar als iemand dan met een oplossing komt, geven ze nul op het rekest. Conclusie: het gaat ze niet om de volksgezondheid.

De Volkskrant bericht vandaag dat het kabinet een mooi plan opgesteld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) om bijna 100 meer IC-bedden te regelen heeft afgeschoten. En niet alleen voor meer bedden, maar ook voor meer IC-personeel.

Deze gang van zaken is natuurlijk zo ziek dat zelfs WNL zich gedwongen voelt er aandacht aan te geven. En ja, dat zegt heel wat, want die omroep is natuurlijk gewoon De Telegraaf II, wat inhoudt: het propagandakanaal van de VVD.



Het plan werd in september gepresenteerd en zou ziekenhuizen in staat hebben gesteld om op 1 december al 96 meer bedden beschikbaar te hebben. Maar nee. Dat kon niet zomaar. Want ja. Iets met geld. Plannen. Buitenlands personeel. En nou ja… waarom zou je eigenlijk extra investeren in de zorg als je de zorg juist kunt gebruiken als excuus om fascisme in te voeren?

Zoals wij vanmorgen al opmerkten naar aanleiding van Hugo de Jonges bedreigingen aan het adres van ongevaccineerden: dit gaat niet om de volksgezondheid, maar om het optuigen van een totalitaire controlestaat die zijn weerga niet kent.