Hugo de Jonge bedreigt ongevaccineerden: ‘Ik leg me niet neer bij het recht om nee te zeggen tegen vaccin’

Hugo de Jonge gaat steeds verder. Waar hij eerst nog pretendeerde respect te hebben voor de keuzevrijheid van mensen om het coronavaccin te nemen komt hij daar nu helemaal op terug. “Ik leg me niet neer bij het recht om nee te zeggen tegen vaccinatie,” aldus de CDA-engnek tijdens de persconferentie gisteravond. Daarmee heeft hij de overstap naar totaal coronafascisme compleet gemaakt.

“De vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie,” aldus De Jonge, “daar leg ik me niet bij meer. Want dat recht, die vrijheid kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden. Het recht van een ander op een plek in het ziekenhuis. Het recht van de ander om z’n onderwijs, z’n onderneming of z’n leven gaande te houden.”

Door deze gevaarlijke denkwijze raken we onze lichamelijke integriteit en vrijheid dus kwijt. #persconferentiepic.twitter.com/94pq9LxsUA — Tom de Nooijer (@tdenooijer) December 14, 2021

De reactie hierop van Forum voor Democratie is de enige juiste: “Dit regime moet NU gestopt worden.”

Hugo de Jonge gaat steeds verder en bedreigt ongevaccineerden nu rechtstreeks: “Ik leg me niet neer bij het recht om nee te zeggen tegen vaccinatie.” De vaccinatieplicht komt steeds dichterbij, dit regime moet NU gestopt worden. #FVD pic.twitter.com/CM2EVPTZyo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) December 14, 2021

Het ware doel

Natuurlijk is het niet alleen in strijd met eerdere uitspraken van hemzelf, maar het is ook nog eens heel extreem én de reinste flauwekul. Gevaccineerden kunnen ziek worden. Gevaccineerden kunnen anderen besmetten. Gevaccineerden kunnen in het ziekenhuis belanden, ernstig ziek worden, en sterven. Het idee dat dit alleen geldt voor ongevaccineerden, dat zij een gevaar vormen voor anderen, dat zij anderen ziek maken, dat zij het virus gaande houden is een leugen.

De Jonge weet dit natuurlijk ook. Waarom zegt hij deze dingen dan toch?

Simpel. Omdat hij ten koste van alles een ronduit dictatoriaal systeem wil invoeren; een systeem dat al jaren in de planning ligt van de enge figuren bij het World Economic Forum én bij internationale leiders. Het is een systeem van totale technologische controle van de bevolking. De strategie om dit te implementeren heet de Great Reset. Het einddoel: een totalitaire controlestaat a la China. Maar dan in de hele wereld, met Europa voorop. Daarom liegt hij, daarom bedriegt hij, en daarom dreigt hun er nu zelfs op los.

Rug recht houden

Juist daarom is het van het grootst mogelijke belang dat we allemaal onze rug recht houden. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om door de knieën te gaan voor deze man en zijn zieke, dictatoriale agenda.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Oh, en vergis je niet; over een maand of twee gaat hij op dezelfde manier praten over mensen die geen derde prik willen, maar de eerste twee wel gehad hebben. En een paar maanden daarna zijn de drie-prikkers aan de beurt die liever geen vierde prik willen, gevolgd door de vier-prikkers die geen vijfde willen, etc. enzovoort.