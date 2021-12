Huilende ondernemers… Nieuwe keiharde lockdown is de Toeslagenaffaire maar dan gericht op de héle bevolking

Het is schrijnend om te zien: EenVandaag sprak vandaag met ondernemers over de nieuwe keiharde lockdown die vannacht al ingaat. De reacties van de ondernemers zeggen alles. Ze houden het gewoon niet droog meer. Ze zitten er helemaal doorheen. Ze zijn óp. En dat komt allemaal door het bewuste wanbeleid van de psychopaten Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Als je dit soort beelden ziet en het gaat je niet door merg en been, dan ben je je menselijkheid de afgelopen twee jaar gewoon verloren. Inderdaad, net zoals die psychopaten die het voor het zeggen hebben in ons land: Jaap van Dissel, Marion Koopmans, Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Want kijk nou naar deze arme onderneemster. Haar partner in het bedrijf is naar huis gegaan omdat die er gewoon niet meer tegenkan na gehoord te hebben dat het bedrijf wéér dicht moet – voor minstens een paar weken. De partner die nog wel over is doet haar best echt, maar barst op een gegeven tóch in tranen uit. En neem het haar eens kwalijk. Ze heeft zo moeten knokken. Júíst nu zou ze wat geld moeten verdienen, zo rond de Kerst. Maar wat gebeurt er? Die kwaadaardige beesten – want dat zijn het – van het kabinet en het OMT – dwingen haar de boel weer te sluiten.

Het is wanstaltig.

“Wij krijgen geen steun,” legt ze uit. De reden is dat ze in de periode waar naar gekeken wordt “aan het verbouwen” waren. Toen draaiden ze dus geen omzet. Een mongool begrijpt nog dat dit oneerlijk is, maar daar heeft het kabinet lak aan. Deze onderneemster en haar partner zoeken het maar uit.

“We hebben het personeel weer op orde. Het is écht een probleem. Mijn partner is net naar huis gegaan, want die trekt het even allemaal niet meer,” legt de dame vervolgens uit aan de EenVandaag-reporter. “Dus ja… we moeten roeien met de riemen die we hebben maar het houdt wel een keer op.”

Daarop zegt de ‘journalist’ dat het natuurlijk “wel heftig” is. “Je glimlacht er nog een beetje bij, maar…” en op dat moment draait de onderneemster zich om, slaat de handen voor haar gezicht, en begint te huilen.

Zo ontzettend in, en intriest. En je weet gewoon dat het Van Dissel, Koopmans, Rutte en De Jonge helemaal niet boeit. Je moet werkelijk verrot tot op het bot zijn als je dit over je hart kunt verkrijgen; als je dit willens en wetens kunt doen.

Maar ja, verrassen moet het ons niet. Want dit zijn natuurlijk dezelfde mensen die ook achter de Toeslagenaffaire zaten. Feitelijk is deze harde lockdown gewoon de Toeslagenaffaire Deel II, maar dan voor de héle bevolking.

Overigens is dit natuurlijk geen ongelukje. Zoals Ancilla van de Leest het verwoordt op Twitter: het MKB moet dood. “You will own nothing and you’ll be happy.” Want ja, dat is – naast de Great Reset – nog zo’n bekend motto van WEF’ers.

Mkb moet dood. You’ll own nothing and you’ll be “happy”… — Ancilla (@ncilla) December 18, 2021

Wat? Ja.