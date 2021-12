Jokkende Boris Johnson ligt onder vuur vanwege kerstfeest: zelfbedachte coronaregels werden aan de laars gelapt

De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur in eigen land vanwege het gedrag van zijn eigen medewerkers. Er zijn video’s opgedoken van nogal uitbundig kerstfeestjes in 2020. Maar gedurende die tijd zat Engeland in een zware lockdown en was Kerst vieren niet toegestaan volgens de coronaregels. BoJo lijkt omgeven te zijn door een team dat lak had aan de zelfbedachte coronaregels.

De afgelopen dagen hebben de Britse premier en de minister van Gezondheidszorg meermaals herhaald dat er geen coronaregels zijn overtreden door medewerkers. Maar hoe vaker men dit ontkent hoe meer video’s er op duiken die het tegendeel bewijzen, dus heeft Engeland hier te maken met een jokkende premier? De Telegraaf meldt dat Boris Johnson nu diep in de problemen zit.

Het is overigens niet voor het eerst dat beleidsbepalers, of in dit geval medewerkers in dienst van de bestuurders, lak hebben aan de geldende regels. Maatregelen die ze zelf in het leven hebben geroepen om het land door de crisis te helpen. Het laat dus maar zien wat voor een hypocriete bende de machthebbers kunnen zijn.

De Britse oppositie ruikt op dit moment bloed. Zeker nadat zowel Johnson als zijn minister meermaals hebben ontkend dat hun personeel de coronaregels aan hun laars lapten. Uit recente video’s lijkt het alsof er zelfs een kerstfeest plaatsvond in een ambtswoning. Tja BoJo, probeer dat maar eens goed te praten.

De timing is met name vervelend voor de Britse premier. Vanwege het oprukken van de Omicronvariant wil men in Engeland weer strengere maatregelen invoeren. De afgelopen weken pleitte BoJo opvallend genoeg weer voor een sobere Kerst, terwijl inmiddels iedereen weet dat zijn eigen kring het niet zo nauw neemt met dit soort regels of adviezen. Op deze manier wordt het uitgeschreven beleid natuurlijk hartstikke ongeloofwaardig.