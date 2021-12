Kabinet bijeen op het Catshuis: grote kans op verlenging avondlockdown

Een deel van het demissionaire kabinet komt vandaag bijeen op het Catshuis om te overleggen of de huidige avondlockdown wordt verlengd – of mogelijk zelfs wordt verzwaard. De kans op een verlenging is groot; het OMT kwam gisteren al met een advies om de huidige lockdown te verlengen. Dat zou betekenen dat we voor de tweede maal een sobere Kerst gaan krijgen.

De huidige lockdownmaatregelen gelden tot en met volgende week zondag (19 december) en vandaag wordt overlegd of de maatregelen gaan worden verlengd of dat we een verzwaring van de regels krijgen. Het OMT heeft gisteren al kenbaar gemaakt voorstander te zijn van een verlenging. Zij vrezen voor wat de omicronvariant gaat doen met de druk op de zorg. NU.nl meldt dat het OMT ook een voorstander is van een verlenging van de Kerstvakantie, zodat gezinnen een langere periode in hun eigen bubbel blijven.

Naar alle verwachting kunnen we dinsdag weer een nieuwe persconferentie verwachten. De burgemeesters gaan ook nog om tafel met het kabinet om de situatie te bespreken. Toch lijkt het kabinet, opnieuw, te botsen met bepaalde standpunten van het OMT. CU-minister Arie Slob wil er alles aan doen om scholen open te houden, terwijl het OMT bewust pleit voor een langere schoolvakantie om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De kans op versoepelingen is nagenoeg nul, wel wordt er nog gekeken of het advies van vier personen thuis ontvangen tijdens de Kerst kan worden verruimd. Maar ja, dat zou een versoepeling van niks zijn aangezien het om een advies gaat en niet om een bindende maatregel.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Eén ding is al wel zeker: net als vorig jaar gaan we een Kerstlockdown tegemoet. Wat betreft de boosterprikken zijn we de slechtste van de EU-klas, en ook wat betreft andere cijfers doen we het dramatisch. Opnieuw heeft het kabinet laten zien niet bepaald uit te blinken in crisismanagement.