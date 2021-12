Lerarenvakbond komt in opstand tegen coronabeleid: ‘Basisscholen, gooi zélf de deuren een week eerder dicht’

Lerarenvakbond Leraren In Actie (LIA) roept basisscholen op om zelf al een week eerder dan de kerstvakantie de deuren te sluiten. LIA spreekt van een noodsituatie en zegt dat een veilige werkomgeving ‘een recht’ is. En aangezien het OMT ook het advies heeft gegeven om de kerstvakantie voor basisscholen een week eerder te laten beginnen, voelt de vakbond zich gesterkt in hun positie.

Dit is niet de eerste keer dat er zich een soort ‘opstand’ voordoet in de onderwijssector omtrent het coronabeleid. En dat is volkomen logisch, want leraren en hele klassen vallen om de haverklap uit. Basisscholen zijn de grootste bron van besmetting. Er is bijna overal te weinig (vervangend) personeel, dus heeft het eigenlijk überhaupt weinig zin om de scholen open te houden. Demissionair onderwijsminister Arie Slob kan wel doen alsof basisscholen anders een hele week onderwijs missen als ze eerder dichtgaan, maar van fatsoenlijk onderwijs is op dit moment toch geen sprake. Kinderen en leraren moeten om de haverklap in quarantaine.

Lerarenvakbond LIA roept daarom basisscholen op om zelf maar het heft in eigen handen te nemen, meldt het AD. “Scholen die nu met de handen in het haar zitten, mogen kiezen voor het welzijn en de veiligheid van hun personeel en de gezinnen die bij de school betrokken zijn. De basisschool is geen kinderopvang”, zegt de vakbond. Onder het mom van ‘veilige werkomgeving’ zou dat inderdaad kunnen. Leraren raken dan niet meer besmet. Kinderen geven het virus dan niet meer door aan hun thuiswerkende ouders. En zo is er eindelijk tijd om orde op zaken te gaan stellen, want door de coronamaatregelen lopen de basisscholen achter de feiten aan.

En laten we nou niet doen alsof die kinderen allemaal vriendjes op gaan zoeken en het virus buiten de scholen om gewoon verder blijven verspreiden. Je zult vast hier en daar een aantal besmettingen oplopen, dat hou je toch. Maar de schade blijft wat dat betreft waarschijnlijk wel beperkt, tenzij iedereen straks onzorgvuldig is tijdens het kerstdiner.