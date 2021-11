Daar komen de nutteloze schijnmaatregelen! Ouders en personeel de dupe van strengere coronaregels voor basisscholen

Het demissionaire kabinet komt ineens héél daadkrachtig over met allerlei nieuwe maatregelen die vandaag en morgen van kracht zullen zijn. Vooral ouders en onderwijspersoneel worden de dupe van het besluit om de coronaregels voor basisscholen aan te scherpen.

Eerst zou het demissionaire kabinet het nog even aankijken. De genomen coronamaatregelen hadden namelijk even tijd nodig voor het effect in de cijfers zou zijn terug te zien. Maar nu de cijfers zó ontzettend hard stijgen, komen er toch ineens wat nieuwe maatregelen bij.

De grootste bron van besmetting zijn kinderen op de basisschool. Dus wat doet het kabinet? Per direct ouders van school weren. Onderwijspersoneel en leerlingen moeten bij klachten thuisblijven en er mogen geen externen meer aanwezig zijn bij vieringen als sinterklaas en kerst. Volwassenen moeten op school anderhalve meter afstand houden van elkaar. Voor leerlingen geldt dit niet, meldt RTL Nieuws.

De coronamaatregelen lijken haast van een autistische interpretatie uit te gaan van het feit dat besmettingen op basisscholen plaatsvinden. ‘Als volwassenen maar zoveel mogelijk buiten het gebouw blijven en binnen het gebouw voldoende afstand houden, dan gaan die besmettingen vanzelf omlaag’, is de gedachte. Het probleem, namelijk dat kinderen elkaar besmetten en de rest van het gezin vervolgens thuis besmetten, blijft gewoon bestaan.

Dat blijkt ook wel uit het eveneens aangekondigde dringende advies aan personeel in het basis- en voorgezet onderwijs én aan middelbare scholieren om zich twee keer per week preventief te testen met een zelftest. Dat advies geldt niet voor basisschoolkinderen als ze een neusverkoudheid hebben. Zodra ze klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten of koorts, dán pas moeten ze zich laten testen. Besmette kinderen kunnen dus de hele dag door gewoon vrolijk in het slecht geventileerde lokaal op hun klasgenootjes blijven ademen.

In eerste instantie lijkt het alsof er een heel pakket aan daadkrachtige coronaregels voor basisscholen is genomen, maar het stelt werkelijk niets voor. Zet je maar vast schrap, want er zullen nog heel veel meer van dit soort schijnmaatregelen worden genomen in de komende weken. Precies zoals we inmiddels al anderhalf jaar gewend zijn.