Verrassing! Burger krijgt de schuld: ‘Naleving basisregels onvoldoende’, kabinet dreigt met extra coronamaatregelen

Het demissionaire kabinet, dat zelf te laat ingreep en niet voorbereid was om direct degelijke coronamaatregelen te nemen, zit nu te zeuren dat de burger de basisregels niet voldoende naleeft. Kennelijk heeft de halve lockdown, waarmee eigenlijk het meeste nog gewoon kan, niet geleid tot de snelle daling van het aantal besmettingen die alleen het kabinet verwachtte.

Het riedeltje is inmiddels bij iedereen bekend. Het demissionaire kabinet zag de stijgende coronacijfers en ontkende dat het een probleem zou zijn. ‘Ingecalculeerd‘ zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge toen nog. Diezelfde dag was het ineens wél een probleem en toen ging men pas aan de slag met het plannen van vergaderingen over de te nemen coronamaatregelen. Adviesje hier, lobby’tje daar en het eindresultaat was het absoluut minimale, want alleen daar was draagvlak voor.

Vervolgens ging men zich beraden over écht strenge maatregelen, want natuurlijk heb je die ruim anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis nog niet achter de hand. In de tussentijd ging men het even een paar weken aankijken. Je weet het maar nooit. Wellicht, héél misschien, zou de absoluut minimale inspanning voldoende zijn om in korte tijd het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen terug te dringen!

En warempel, het heeft geen ene moer uitgehaald. De besmettingen rijzen de pan uit, ziekenhuizen bereiden zich voor op ‘code zwart’ en nu is het volgens het kabinet ineens de schuld van de burger dat de coronamaatregelen geen effect hebben, meldt De Telegraaf. Burgers zouden de basisregels ineens niet goed genoeg naleven, want de rekenmodelletjes van het RIVM (die altijd al oh zo accuraat zijn gebleken) hadden een andere uitkomst voorspeld.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus komt het demissionaire kabinet nu met extra coronamaatregelen die ervoor moet gaan zorgen dat de coronacijfers alsnog omlaag gaan. En wat die ook mogen zijn, tegen de tijd dat we het effect ervan beginnen te zien is ‘code zwart’ allang bereikt. Dan zijn we wederom tientallen doden verder en heeft De Jonge weer een ‘mooi leermoment’ voor zijn ministerschap erbij.