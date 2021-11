De Jonge roept ziekenhuizen op om zorg af te schalen en coronapatiënten prioriteit te geven

Limburgse ziekenhuizen gaven aan overspoeld te raken met coronapatiënten en spreken van een ‘code zwart’. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) eist daarom dat ziekenhuizen in het hele land reguliere ingrepen uitstellen en plaatsmaken voor coronapatiënten.

De Jonge blijft rustig afwachten op een OMT-advies over extra coronamaatregelen, ondanks het feit dat nu eigenlijk gewoon de pleuris uitbreekt. Landelijk is het namelijk nog niet alarmfase één, dus zó erg is het allemaal nou ook weer niet. Of toch wel? Want ziekenhuizen moeten nu Limburgse coronapatiënten op gaan vangen en de rest van de zorg afschalen.

Kamerleden reageren geïrriteerd op het trage optreden van De Jonge. “Wachtrijen lopen op, soms is de capaciteit juist afgeschaald, hoe kan dit?”, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld volgens het AD.

De Jonge wringt zich in allerlei bochten om maar niet toe te hoeven geven dat er een gigantische inschattingsfout is gemaakt met betrekking tot het oplopende aantal coronapatiënten. De prognoses hielden geen rekening met deze snelle stijging. Maar op één of andere manier betekent dat nog niet dat er een inschattingsfout is gemaakt…

Dit demissionaire kabinet loopt, met De Jonge voorop, gewoon keihard achter de feiten aan. Men stelt rekenmodellen op en die worden voor absolute waarheid aangenomen. Vervolgens schiet de realiteit die spreadsheets voorbij. Eerst dekt men zichzelf dan in door te zeggen dat dit allemaal was ingecalculeerd. Vervolgens blijkt het toch niet zo te zijn ingecalculeerd en moet er actie worden ondernomen. Die acties moeten eerst zorgvuldig worden besproken, waardoor de boel alleen maar verder escaleert.

Daar zijn we nu aangekomen. Reguliere patiënten moeten wijken voor coronapatiënten. Misschien moeten we dat niet als fout beleid zien maar is dat ook gewoon ingecalculeerd. Als er dan doden vallen dan hoeft het niet onder ‘coronadoden’ te worden geschaard. Dat levert namelijk imagoschade op voor het demissionaire kabinet en dan gaan mensen straks nog denken dat het coronabeleid niet deugt! Over een paar weken registreren we gewoon wat extra hoge oversterfte, geven we ongevaccineerden de schuld en doen we allemaal alsof het onvermijdelijk was.