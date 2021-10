Experts roepen om maatregelen wegens hogere coronacijfers, maar kabinet heeft stijging ‘ingecalculeerd’

Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5.903 toegenomen. Ook lijkt de stijging door te zetten, meldt het RIVM. Experts roepen om nieuwe maatregelen, maar het demissionaire kabinet heeft de stijging van de coronacijfers ‘ingecalculeerd’ en ziet geen reden om de coronaregels aan te scherpen.

Bij het Outbreak Management Team (OMT) begint men zich zorgen te maken, vooral omdat er ook een griepepidemie aan kan komen. Het demissionaire kabinet ziet echter geen reden om nieuwe maatregelen te nemen, of de bestaande maatregelen aan te scherpen, want deze stijging van de coronacijfers is ‘verwacht en ingecalculeerd’. En met ‘ingecalculeerd’ bedoelen ze aansturen op aantal opnames in ziekenhuizen en capaciteit van de intensive cares.

Het demissionaire kabinet geeft dus eigenlijk toe dat men de situatie gewoon op zijn beloop laat. Veel ongevaccineerden die op de IC belanden, terwijl er ook nog een enorme wachtlijsten voor uitgestelde zorg zijn? Gewoon laten gaan!

En dit is absoluut geen pleidooi voor de herinvoering van allerlei draconische maatregelen. Die werken nauwelijks en hebben ook nooit fatsoenlijk gewerkt. Maar het is wel schrijnend om in het AD te moeten lezen dat het demissionaire kabinet deze stijging van de coronacijfers aan zag komen en bewust geen actie onderneemt. Mensen die hierdoor komen te overlijden zijn slechts een piek in de cijfers van de spreadsheets. Een stukje uitgeschoten ‘onzekerheidsmarge’.

Dit demissionaire kabinet had allang een noodprogramma kunnen uitrollen om de zorgcapaciteit te vergroten. Je leidt niet zomaar extra zorgpersoneel op, maar je kunt de hoeveelheid werk van het huidige zorgpersoneel wel verminderen. Zo zouden ze ziekenhuizen meer een beroep kunnen laten doen op artsen en verpleegkundigen in opleiding. Mensen die niet volledig bekwaam zijn de taken geven die zelfs zij snel en zonder risico zouden kunnen doen, bijvoorbeeld.

Dat is niet de hele oplossing, maar het kan wel flink wat schelen. En als er levens op het spel staan tijdens een crisissituatie, dan is dat prima geoorloofd. Maar ja, dan zou het demissionaire kabinet van de gangbare regeltjes en procedures af moeten wijken, en dat ‘kan‘ natuurlijk niet…