Wilders pakt Grapperhaus aan vanwege Coronapas: ‘Hou op met ziekelijk najagen van onschuldige mensen’

Geert Wilders is er helemaal klaar mee dat minister van ‘Justitie’ Ferd Grapperhaus wil dat er beter “gecontroleerd” wordt op het Coronatoegangsbewijs. “Hou eens op met die ongein!” schrijft de PVV-leider op Twitter.

Vrijdag werd bekend dat minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) wil dat er beter “gehandhaafd” wordt wat betreft de Coronapas. Met andere woorden, meneer de nepchristendemocraat wil dat de Apartheidsstaat die hij en zijn makkers voor ogen hebben overal keihard wordt ingevoerd. En wel meteen.

Geert Wilders vindt het volstrekt belachelijk dat Grapperhaus zich hier druk om maakt. Op Twitter veegt de PVV-leider op schitterende wijze de vloer met hem aan. “Hé Grapperhaus,” schrijft Wilders, “in plaats van het ziekelijk jagen op onschuldige mensen zonder Coronapas – hou eens op met die ongein! – kan je beter eindelijk een keer de mocromaffia aanpakken.”

“Want,” gaat hij verder, “door jouw geklungel is Nederland een gewelddadige narcostaat geworden!”

Hé Grapperhaus in plaats van het ziekelijk jagen op onschuldige mensen zonder #coronapas – hou eens op met die ongein! – kan je beter eindelijk een keer de mocromaffia aanpakken want door jouw geklungel is Nederland een gewelddadige narcostaat geworden! https://t.co/RdpxDVOZbP — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 15, 2021

Zo. Die opmerkingen van Wilders mag Grapperhaus in zijn zak steken. Grapperhaus en zijn soortgenoten hebben een open inrichting van Nederland gemaakt – een open gevangenis. En wie moeten het ontgelden? De Mocromaffia-gekken die journalisten op klaarlichte dag afslachten op straat? Nee. De gewone burger.

Dit moet stoppen. De Apartheidspas moet verdwijnen. En zolang die er officieel nog is moet er vooral niet gehandhaafd worden.