Ziekenhuizen gaan coronapatiënten weer verspreiden over zorgregio’s wegens toegenomen druk op zorg

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in één week toegenomen met 24 procent (van 335 naar 415), dus moeten ze weer worden verspreid over de zorgregio’s. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begint morgen weer met dit proces.

Op de IC steeg het aantal opnames ook: 98 tegen 66 een week eerder. Het LCPS verwacht niet dat de cijfers voorlopig zullen dalen.

Nederland staat er echt belachelijk beroerd voor. Lange termijn planning of überhaupt vooruitdenken zit er niet in als het gaat om de coronacrisis. Het LCPS was vorige week namelijk nog gestopt met het spreiden van coronapatiënten, maar gaat dat nu dus alweer hervatten.

Nog steeds heeft dit demissionaire kabinet (missionair op corona!) geen extra bed of extra zorgpersoneel geregeld. Gewoon op de oude voet door blijven gaan en ineffectieve maatregelen blijven nemen. Alles om maar niets aan de zorgcapaciteit te hoeven doen. En inmiddels hebben ze zich zó diep in de nesten gewerkt, dat we allemaal kunnen zien dat dit enorm faalbeleid is.

Demissionair minister Grapperhaus zorgt liever voor meer handhaving om te controleren op de coronapas. Demissionair minister De Jonge heeft miljarden euro’s over de balk gesmeten om sneltesten, mondmaskers en een CoronaCheck-app te regelen. Als ook maar een fractie van dat geld naar het uitbreiden van de zorgcapaciteit van ziekenhuizen voor coronapatiënten was gegaan, dan waren al die geldverslindende maatregelen waarschijnlijk niet eens nodig geweest.

Maar nee, in plaats daarvan wordt de schuld bij ongevaccineerden gelegd, want die blijven het coronavirus maar overleven en ‘houden die (kleine hoeveelheid) bedden bezet’, zoals De Jonge stelde. En de NOS werkt daar doodleuk aan mee door weer te wijzen naar ziekenhuizen in de Biblebelt. Het RIVM gaf aan dat toch 25 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis wél gevaccineerd is. Mocht dat virus de komende weken echt weer opleven, dan is het een kwestie van tijd voordat de ziekenhuizen vol liggen met gevaccineerde coronapatiënten. Het wordt nog even zoeken voor het kabinet wie ze dán de schuld kunnen gaan geven.